Centro Italiano Venezolano di Caracas secondo nel “Regional de Natación – Zona Centro”

CARACAS – Nel Centro Italiano Venezolano di Caracas festa doppia: sia per la perfetta organizzazione del “Regional Natación della Zona Centro” sia per il secondo posto in classifica. Tra il 14 e 16 marzo il sodalizio di Prados del Este ha ospitato per la prima volta nella sua storia quest’evento natatorio. Al “Regional Natación della Zona Centro” hanno partecipato 344 atleti provenienti degli stati Aragua, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Guarico, La Guaira, Miranda.

Il CIV di Caracas ha chiuso al secondo posto della graduatoria finale con 378 punti alle spalle dell’Emil Friedman (439) e davanti allo Sport Center Los Naranjos (300).

I sodalizi in gara, oltre a rappresentare il proprio club, difendevano i colori dello stato d’appartenenza. Sul gradino piú alto del podio é salito lo stato Miranda con 1.439 punti. Nella classifica generale dietro i “mirandinos” sono arrivati gli stati Carabobo con 449 punti e Distrito Capital con 119.

Grazie ai risultati ottenuti nel “Regional Natación della Zona Centro”, 26 nuotatori del Centro Italiano Venezolano di Caracas si sono qualificati per il “Nacional de Natación”. I campioni targati CIV che sono riusciti in quest’impresa sono: Manuel Aguilar (11 anni), Mathías Colasurdo (10), Luigi D’Agostino (13) Juan De Andrade (13), Juan De Vita (12), Mauro Di Giuseppe (10) Vitangelo Di Giuseppe (13), Alberto Jangenberg (11), Jean Kanchi (13), Maurizio Mangano (12), David Pérez (11), Samuel Ramos (12), Luis Rivero (10) e Farid Zahlout (10).

Mentre in quella femminile, porteranno in alto il vessillo del CIV di Caracas: Natalia Flores (12 anni), Camila García (12), María Guerra (13), Alexandra Jauregui (11), María Karjala (12), María Nuñez (12), Miranda Olivares (13), Emiliana Pérez (11), María Ron (11), Mia Salcedo (10), Beatriz Tellez (13) e Steania Tobia (12).

Voltata la pagina del “Regional Natación della Zona Centro”, il club di Prados del Este si prepara ad ospitare la Coppa Shamú.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)