Juan Carlos torna in Spagna a 11 mesi dall’ultima visita

MADRID — Undici mesi dopo, ecco un nuovo ritorno del re. Juan Carlos I ha iniziato il suo secondo soggiorno in Spagna da quando si è trasferito ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ad agosto 2020. Una visita iniziata oggi con l’atterraggio, a bordo di un aereo privato, nello scalo di Vigo (Galizia). La meta del viaggio è Sanxenxo, località della Galizia in cui l’ex capo di Stato iberico si è recato più volte negli anni per coltivare la sua grande passione per la vela. Secondo diversi giornalisti inviati sul posto, all’arrivo Juan Carlos si è limitato a qualche cenno di saluto. I suoi programmi per i prossimi giorni non sono stati ufficializzati.

Quasi un anno fa, il rientro temporaneo di Juan Carlos in Spagna aveva suscitato aspre polemiche: si trattava infatti del primo ritorno dell’ex monarca in patria da quando aveva lasciato il Paese, inseguito da notizie e indiscrezioni su indagini per sue presunte malefatte fiscali. Al momento del suo arrivo, anche in quel caso avvenuto in Galizia, quelle inchieste erano già state archiviate; ma il fatto che, nei mesi precedenti, il re emerito avesse restituito al fisco spagnolo di quasi 5 milioni di euro aveva contribuito a mantenere vivi i sospetti di possibili irregolarità da lui commesse in precedenza.

Juan Carlos trascorse alcuni giorni a Sanxenxo occupandosi di vela, e poi visitò il figlio Felipe VI (attuale re) e altri parenti a Madrid. Ma in nessun momento della visita accettò di rispondere alle richieste di spiegazioni formulategli dai giornalisti sulle presunte malefatte fiscali denunciate. Il suo soggiorno fu inoltre accompagnato da un’ampia ripercussione mediatica.

Le circostanze in cui avvenne quella visita non furono gradite né da parte della Moncloa, né da parte della Casa Reale, secondo i media iberici: Felipe avrebbe infatti preferito una modalità più “discreta”. Stando a nuove indiscrezioni, anche la decisione di Juan Carlos di tornare per un secondo soggiorno prima delle prossime elezioni regionali e comunali del 28 maggio avrebbe generato una certa irritazione dalle parti di Zarzuela (sebbene non ci siano commenti ufficiali a sostegno di tale ipotesi).

Stando a quanto emerso sinora, nei prossimi giorni il re emerito avrebbe intenzione di partecipare o assistere a una regata di vela, mentre non è al momento in programma un incontro con il figlio. Nei giorni scorsi, l’ex re era stato a Londra. Mentre Juan Carlos atterrava a Vigo, Felipe era nel frattempo impegnato in un atto istituzionale a Ronda (Malaga), dall’altra parte del Paese. Non è escluso che nei prossimi mesi l’ex capo di Stato decida di effettuare altre visite in Spagna con una certa frequenza, spiega la stampa iberica.

Redazione Madrid