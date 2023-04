Cina, Von der Leyen-Borrell: “Occorre un approccio unitario dell’UE”

MADRID. – E’ necessario un approccio unitario dell’UE alla Cina. Lo ha affermato l’alto rappresentante Josep Borrell, oggi intervenuto in un dibattito con gli eurodeputati durante la plenaria del Parlamento europeo. “Non possiamo parlare con una sola voce perché ci sono più voci all’interno dell’UE, ma almeno dobbiamo essere sulla stessa lunghezza d’onda”, ha detto Borrell.

“Ricordando che le relazioni dell’UE con la Cina sono recentemente peggiorate a causa delle sanzioni dell’UE, delle difficoltà con la Lituania e delle esercitazioni militari cinesi nello Stretto di Taiwan, ha sottolineato che, sebbene l’UE e la Cina siano in una modalità rivale, l’UE deve continuare a parlare con la Cina. “A causa della sua enorme influenza nel mondo, non possiamo smettere di parlarci perché non è una democrazia”, ha sottolineato Borrell.

“La Cina non è la Russia. E’ una superpotenza che sta crescendo, soprattutto nel sud del mondo. Quando si parla di Cina, ci sono quattro aree di particolare interesse: i valori dell’UE, la sicurezza economica, Taiwan e l’Ucraina”. ha concluso.

Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è intervenuta nel dibattito, affermando che l’ascesa della Cina come attore politico ed economico internazionale, nonché gli interessi dell’UE, rendono ancora più importante per l’Europa gestire le sue relazioni con Pechino. “Per me, ciò dimostra che il disaccoppiamento non è praticabile, desiderabile o addirittura pratico per l’Europa – ha sottolineato – Ma è chiaramente necessario che l’Europa lavori per ridurre i rischi di alcune parti importanti e sensibili delle nostre relazioni”.

“L’Europa deve ritagliarsi un proprio approccio distinto che lasci spazio anche alla cooperazione con altri partner – ha aggiunto – E il punto di partenza per questo è la necessità di avere un quadro condiviso e molto chiaro dei rischi e delle opportunità nel nostro impegno con la Cina”.

L’appello dei parlamentari a una strategia efficace

Gli europarlamentari sono stati uniti nel loro appello per una strategia efficace, coerente e unificata sulla Cina. “Non possiamo essere polemici, ma la nostra politica dovrebbe basarsi sulla reciprocità, sul rispetto reciproco e sul rispetto del diritto internazionale – hanno affermato – L’UE deve difendere i propri interessi e valori economici”.

Alcuni hanno criticato la recente dichiarazione del presidente francese Macron su Taiwan, ritenendo ingenuo affermare che Taiwan non riguardi l’Europa. Hanno anche evidenziato che la consegna di armi alla Russia e la modifica dello status quo su Taiwan non sono accettabili per l’UE. Sullo sfondo dell’oppressione cinese degli uiguri e di altre minoranze nella regione dello Xinjiang, alcuni deputati hanno esortato l’UE a continuare a spingere Pechino a rispettare i diritti umani, affermando che tali diritti non sono un ripensamento della politica estera dell’UE, ma ne costituiscono il fulcro.

(Redazione/9colonne)