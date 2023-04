Nuovo sondaggio: Sumar parte da un 9,7% mentre PSOE e PP calano

MADRID — Sumar al 9,7% e Podemos al 6,3%. Mentre Partito Socialista e Partito Popolare perdono voti, rimanendo entrambi sotto il 30%, con Vox stabile sul 15%. È lo scenario messo in luce da un sondaggio realizzato da Simple Lógica e pubblicato da eldiario.es. Il rilevamento demoscopico mette in luce che i giochi sono ancora aperti a circa otto mesi dalle prossime politiche in Spagna e che la distanza tra i blocchi ideologici del centrodestra e del centrosinistra è ai minimi da oltre un anno a questa parte (con 2,3 punti di vantaggio in favore del primo).

Il sondaggio è stato effettuato tra il 3 e il 12 aprile: quindi, il periodo di raccolta dei dati è iniziato appena il giorno dopo l’annuncio della vicepremier Yolanda Díaz di voler diventare “la prima premier” donna in Spagna con il nuovo movimento politico Sumar. Il rilevamento segnala che, nel complesso, tale progetto e Podemos raccoglierebbero circa il 16% dei voti. Un risultato che si sommerebbe al 26,2% del Partito Socialista (in calo di 0,8 punti rispetto a marzo) e che non renderebbe impossibile una nuova coalizione di centrosinistra al governo.

Tuttavia, attualmente Sumar e Podemos non hanno un accordo per concorrere insieme alle elezioni, fattore che potrebbe avere un impatto negativo sui seggi parlamentari che le due formazioni otterrebbero separatamente. Anche tenendo presente che, sull’altro versante dello spettro ideologico spagnolo, il Partito Popolare resta prima forza con un’intenzione di voto del 28,1% (-0,7 punti rispetto al mese precedente) e i possibili partner di Vox si mantengono sono al 15,4% (in crescita di un decimo su marzo).

Un altro aspetto messo in luce dal sondaggio di Simple Lógica riguarda le valutazioni dei leader politici: in testa c’è Yolanda Díaz, seguita da Pedro Sánchez e da Íñigo Errejón (Más País). Al quarto posto c’è Alberto Garzón (Izquierda Unida), mentre il popolare Alberto Núñez Feijóo scivola in quinta posizione.

Intanto, oggi sono usciti anche alcuni sondaggi riguardanti le elezioni amministrative del 28 maggio: secondo tali rilevamenti, pubblicati da El Mundo e La Razón, il PSOE potrebbe perdere la Comunità Valenciana, la Castiglia La Mancia e l’Aragona in favore di coalizioni formate da PP e Vox.

Redazione Madrid