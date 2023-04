Comites Belgio e ITA Airways, biglietti scontati per gli italiani in Belgio (audio notizia)

Il Comites di Bruxelles ha annunciato di aver siglato un accordo con ITA Airways per offrire uno sconto sui voli di andata e ritorno in classe Economy (tariffa light esclusa) acquistati dai cittadini italiani in partenza dal Belgio verso tutte le destinazioni operate dalla compagnia area italiana.

I biglietti possono essere acquistati fino a domenica 30 aprile, per voli fino al 31 maggio 2023 e dal 15 settembre al 31 ottobre 2023. Per beneficiare dello sconto il biglietto acquistato deve essere di andata e ritorno (tariffa light esclusa).

Lo sconto applicato è pari al 15% verso le destinazioni internazionali (Italia, Europa, Nord Africa e Medio Oriente) e del 10% verso le destinazioni intercontinentali (Nord & Sud America, Giappone, India).

Per richiedere il codice sconto è necessario inviare una mail a comites.bxl@gmail.com indicando la destinazione prescelta e il numero di passeggeri.

Redazione Madrid