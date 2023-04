Il Comites di Lisbona organizza corsi d’italiano per bambini (audio notizia)

Il Comitato degli Italiani all’estero (Comites) del Portogallo, sta organizzando una serie di corsi di lingua italiana per bambini e di portoghese per adulti in collaborazione con il Centro Dante di Lisbona. L’obiettivo è quello di fornire un’opportunità ai bambini di lingua italiana di apprendere la lingua della loro eredità culturale.

Il corso per bambini, che sarà presentato il prossimo 22 aprile al Centro Dante, è rivolto ai bambini italiani o di origine italiana che vivono nella regione di Lisbona in età prescolare e età scolastica.

I corsi saranno tenuti da insegnanti madrelingua italiana altamente qualificati e si concentreranno sull’insegnamento della lingua italiana in modo divertente e coinvolgente. Ci saranno lezioni di conversazione, giochi didattici, attività creative e molto altro ancora.

Le iscrizioni sono già aperte e i genitori possono contattare il Comites per maggiori informazioni sui costi e sulla disponibilità dei posti.

Redazione Madrid