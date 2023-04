Julia Ituma, il saluto alla squadra nella chat comune

MADRID. – Julia Ituma, prima di precipitare dalla finestra del sesto piano dell’albergo di Uskudar, aveva mandato un messaggio nella chat di whatsapp delle compagne di squadra, con scritto “arrivederci”. A riportarlo è il quotidiano turco Hurriyet, in un articolo che cerca di far luce sulle ultime ore della pallavolista azzurra, morta nell’albergo di Istanbul dove alloggiava con le sue compagne dell’Igor Gorgonzola Novara, in trasferta per un match di Champions League in Turchia.

Secondo il quotidiano, Ituma nelle ore precedenti alla tragedia aveva fatto sapere ad alcune compagne di non stare bene. Tra le immagini della videosorveglianza e le testimonianze delle colleghe, la ricostruzione più attendibile è che Julia Ituma sia arrivata in albergo dopo la partita, persa per 3-0 da Novara, e abbia parlato al telefono in corridoio tra le 22.49 e le 23.30.

Un minuto di silenzio sui campi italiani

Chiusa la telefonata, Ituma, è rimasta seduta in terra nel corridoio di fronte alla sua stanza per circa un’ora, apparentemente pensierosa, per poi entrare in stanza. Lucia Varela Gomez, giocatrice spagnola sua compagna di stanza, ha dichiarato di aver parlato con lei fino all’1:30. “Poi mi sono addormentata. La mattina sono stata informata di ciò che era accaduto”.

Julia Ituma, secondo gli inquirenti che percorrono come pista principale quella del suicidio, avrebbe infine aperto la portafinestra della stanza lanciandosi fuori dalla finestra, senza colpire la tenda da sole sotto l’edificio. Il cadavere della ragazza è stato ritrovato davanti all’hotel intorno alle 05:30 di ieri mattina. Nel fine settimana su tutti i campi italiani verrà osservato un minuto di silenzio.

(Redazione/9colonne)