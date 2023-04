Vinotinto U17, il mister Ricardo Valiño: “Contro il Brasile abbiamo pagato caro gli errori”

CARACAS – La Vinotinto non ha iniziato nel migliore dei modi l’esagonale finale del Campionato Sudamericano Under 17: sconfitta 2-1 con il Brasile. L’argentino Ricardo Valiño, allenatore della nazionale venezuelana tuona chiaro nel post partita: “Abbiamo pagato caro gli errori contro il Brasile”

Nella conferenza stampa, Valiño ha fatto il punto sulla partita contro i verdeoro: “Io credo che la partita si é decisa a causa di un dettaglio, una delle reti del Brasile é arrivata su una rimessa dal fondo. Credo che questo l’abbiamo pagato caro, per mi é piaciuta la reazione della squadra”

Sul campo dell’Atahualpa di Quito, il Brasile si é portato subito sul 2-0 colpendo con le reti di Joao Pedro do Nacimiento da Mata (6’) ed Eduardo Anastacio (33’). Me nella ripresa, la nazionale vinotinto é partita con il piede sull’acceleratore trovando il gol con un figlio d’arte, Juan Arango Tortolero (52’). Dopo il gol, i “baby” Vinotinto sono riusciti a mettere alle corde la nazionale con piú titoli (12) nel Campionato Sudamericano, tanto che sono andati vicino al 2-2 con la zuccata dell’italo-venezuelano Alejandro Cichero a pochi minuti dal termine.

“Nonostante si sia giocato a Quito (lo stadio é a 2.780 m.s.l.m, n.d.r), abbiamo pressato il Brasile e praticamente schiacciato nella propria area. Nel secondo tempo, siamo andati in gol ed abbiamo avuto situazioni puntuali che potevamo sfruttare meglio” ha spiegato il mister della nazionale creola Under 17.

Nella prima fase contro Argentina, Paraguay, Bolivia e Perú, la nazionale venezuelana ha dimostrato che ha diversi giocatori interessanti come David Martínez, Alejandro Cichero, Juan Arango Tortolero.

Mister Valiño ha spiegato nella conferenza stampa che questo torneo é un’eccellente occasione per mettersi in mostra oltre che che una tappa formativa. “Bisogna continuare a crescere nell’aspetto tattico, tecnico ed anche a livello caratteriale per poter essere competitivi. Il Venezuela é una nazionale che ha ottimi calciatori con talento”.

La Vinotinto tornerà in campo venerdì per affrontare l’Argentina che nella gara d’esordio ha battuto per 2-0 il Cile.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)