Sudamericano U17: 2-1 con il Brasile, non basta il cuore alla Vinotinto

CARACAS. – La Vinotinto gioca un ottimo secondo tempo sul campo dello stadio Atahualpa di Quito, ma non basta ai ragazzi di Ricardo Valiño per strappare punti al Brasile: ko 2 – 1 nella gara d’esordio dell’Esagonale Finale del Campionato Sudamericano Under 17.

I “Verdeoro” hanno sbloccato subito il risultato al minuto 6 con la zuccata vincente su calcio d’angolo di Da Mata. Il 2 – 0 arriva al 33esimo: dopo una serie di rimpalli nei pressi dell’area Vinotinto, il brasiliano Dudu si prende la palla e si trova a tu per tu con il portiere Jorge Sánchez mandando la palla sul secondo palo.

Nella ripresa, il Venezuela accorcia le distanze con un colpo di testa di Juan Arango Tortolero su un calcio d’angolo battuto da David “La Joya” Martínez. La Vinotinto ha cercato in tutti i modi di pareggiare i conti, ma senza fortuna, com’é accaduto nei minuti finali con il colpo di testa dell’italo-venezuelano Alejandro Cichero jr.

Nell’altra sfida dell’esagonale finale, l’Argentina ha superato per 2 – 0 il Cile grazie all’autorete di Victor Campos (42’) e Claudio Echeverri (45+2’). Entrambe le squadre hanno chiuso la sfida con 10 uomini: Ulises Giménez (53’) per l’albiceleste e Ivan Hurtado (64’) per la roja.

Il posticipo dell’esagonale metterá a confronto Ecuador – Paraguay in programma oggi alle 20:00.

La Vinotinto tornerá in campo venerdí, quando affronterá l’Argentina alle 17:30 (ora di Caracas). completeranno la seconda giornata Brasile – Paraguay (15:00) e Cile – Ecuador (20:00).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)