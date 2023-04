Terzo polo agitato, ma tutti ribadiscono: “Serve un partito unico”

ROMA. – Matteo Renzi, all’indomani della decisione a sorpresa di intraprendere il nuovo percorso da direttore editoriale del Riformista, aveva provato a chiarire, nella sua Enews: “Molti mi scrivono preoccupati: ma è vero che ti stai disimpegnando? Risposta: sono e soprattutto sarò più impegnato di prima per una battaglia culturale, educativa e politica”. E aveva rimandato al 10 giugno, data scelta per l’Assemblea nazionale, per “discutere di tutto”.

All’interno del Terzo Polo però continua a filtrare un po’ di tensione, con la parte che fa capo a Calenda, Azione, che fa trapelare esasperazione per quelli che vengono definiti “tatticismi” dell’ex premier. Calenda oggi scrive su twitter che “per quanto concerne Azione la prospettiva di un partito dei liberal-democratici aperto e inclusivo resta l’unica utile al paese. Va perseguita seriamente e rapidamente con i soggetti realmente interessati. Polemiche da cortile non ci interessano e non vi prenderemo parte”.

E Matteo Richetti, a SkyTg24, sottolinea che Uno deve decidere se nella vita vuol fare politica o informazione. Il giornalista è un contropotere rispetto alla politica”. E per quanto riguarda il futuro e la leadership spiega che “aprire una strada nuova è l’obiettivo del Terzo Polo. All’esordio con Carlo Calenda, il Terzo Polo è arrivato all’8 per cento. Prima di definire le caratteristiche della leadership, dico che la leadership l’abbiamo messa in campo e scritta nel simbolo”.

Dall’altra, Elena Bonetti, di Italia Viva ma anche vicepresidente di Azione, ribadisce che “è urgente costruire un partito di centro che ricomponga le idee riformiste, liberali e popolari. Di questo sono in coscienza convinta e su questo continuo a lavorare”.

E anche Maria Elena Boschi getta acqua sul fuoco “Leggo polemiche dentro il Terzo Polo. Mi dispiace. Abbiamo scelto di fare un partito unico e abbiamo già definito le date. Noi non cambiamo idea e lavoriamo in questa direzione”.

(Redazione/9colonne)