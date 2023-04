Tel Aviv: la salma di Parini a Roma, le condoglianze di Netanyahu

ROMA. – Mancavano dieci minuti alle 15 quando l’A319 con a bordo la salma di Alessandro Parini è atterrato sulla pista dell’aeroporto di Ciampino: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno accolto il feretro del trentacinquenne avvocato romano, ucciso in un attentato terroristico venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv, per mano di un arabo-israeliano alla guida di un’auto lanciata ad alta velocità contro un gruppo di turisti.

Una nota di Palazzo Chigi informa come il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbia ricevuto oggi una telefonata dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il quale ha voluto esprimere le proprie condoglianze per la morte di Parini.

Meloni ha ringraziato per “l’assistenza fornita dal governo israeliano e per la solidarietà espressa da molti cittadini di Israele nella drammatica circostanza”. Intanto, domattina la procura di Roma affiderà l’incarico per l’autopsia che verrà svolta al Gemelli, con l’obiettivo di chiarire le cause della morte del giovane, accertare se il decesso sia legato all’impatto con l’auto escludendo la presenza di proiettili o ferite da arma da fuoco sul suo corpo.

