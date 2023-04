Cresce la preoccupazione per costi e accesso a una casa

MADRID — Una preoccupazione crescente e trasversale. Quello dei costi e delle modalità di accesso a una casa è attualmente uno dei principali motivi di allarme per gli spagnoli, al di là del colore politico di appartenenza. E la necessità di nuove misure per far fronte a una situazione sempre più difficile da sostenere, tra aumenti vertiginosi di prezzi, requisiti sempre più esigenti e offerta intaccata da fattori concorrenti come il mercato degli appartamenti turistici, si fa strada anche tra persone di orientamenti ideologici diversi. Sono aspetti messi in luce da un sondaggio pubblicato oggi da El País e Cadena Ser, realizzato mentre diversi partiti stanno negoziando una possibile nuova legge riguardante l’emergenza abitativa.

Quello del “costo delle case” e delle difficoltà per accedervi è indicato come il quarto problema più grave dagli spagnoli, secondo questo rilevamento demoscopico (curato da 40 dB). Solo l’inflazione, le disuguaglianze sociali e la disoccupazione sono indicate come preoccupazione principale da più persone. La questione allarma “molto” il 54% degli elettori di Unidas Podemos, il 41,5% dei socialisti, il 50,6% dei simpatizzanti di Ciudadanos, il 50,4% dei votanti del Partito Popolare e il 49,1% dei sostenitori di Vox.

Il sondaggio mette in luce che il 64,1% degli intervistati vive in una casa di proprietà, mentre il 22,2% in affitto e l’11,1% in casa di genitori o suoceri. E, a partire da questa fotografia, sottolinea diversi aspetti degni di nota: ad esempio, il fatto che oltre il 50% delle persone con un muto deve dedicare a questa spesa oltre il 30% dello stipendio, una percentuale che arriva a circa il 70% tra chi vive in affitto.

Ecco spiegato allora come la cittadinanza richieda l’applicazione di diverse misure per limitare i problemi: tra quelle che paiono più appoggiate c’è la regolazione dei prezzi delle case e delle condizioni dei mutui, l’aumento della costruzione di case promossa dal settore pubblico, incentivi economici e fiscali a proprietari per favorire la messa a disposizione delle case sul mercato degli affitti e la regolazione dei prezzi degli affitti stessi.

Alcune di queste misure sono in fase di discussione tra diverse formazioni politiche, a partire da quelle che attualmente fanno parte del governo (Partito Socialista e Unidas Podemos). Tuttavia, non sono ancora chiare le tempistiche in cui tale norma, preannunciata nel corso della legislatura e ma ancora mai arrivata alla fine dell’iter parlamentare, possa essere approvata.

“Speriamo che questa legge possa essere approvata, e che sia il prima possibile”, ha commentato oggi Pilar Alegría, portavoce del PSOE oltre che ministra dell’Istruzione. “Non è una legge semplice, sono state presentati oltre 800 emendamenti, ma la volontà è di concludere il lavoro il prima possibile”.

Redazione Madrid