Taiwan, fiato sospeso per le prove di guerra

MADRID. – Entrano nel terzo e ultimo giorno le esercitazioni che l’esercito cinese ha organizzato col palese intento di intimidire Taiwan e lanciare l’ennesimo messaggio all’Occidente e, in primo luogo, agli Stati Uniti, in risposta all’incontro della presidente della Repubblica di Taiwan, Tsai Ing-wen, con il presidente della Camera degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, avvenuto a Los Angeles la scorsa settimana.

La marina e l’aviazione di Pechino stanno in particolare mettendo in atto una serie di attacchi simulati (ma che spesso utilizzano delle munizioni reali, anche se a potenziale limitato) lanciati sul settore orientale dell’isola. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Taipei, nella giornata di ieri sono stati identificati anche quattro caccia J-15 nei settori delle esercitazioni a ridosso dell’isola, nel Pacifico occidentale.

Va detto a tale proposito che i J-15 non sono mai stati visti prima all’interno della zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan (ADIZ) e si sa che sono stati catapultati da due portaerei cinesi, inclusa la Shandong, che è stata “tracciata” mentre seguiva una rotta da Taiwan e dal Giappone nelle acque a sud-est, alla fine della scorsa settimana.

Le azioni di Pechino stanno portando la tensione nell’area dell’indo-pacifico a un livello estremo. Prova ulteriore ne sia che questa mattina il Giappone ha confermato che le sue forze armate hanno “risposto” alle esercitazioni cinesi, facendo decollare i jet in risposta ai lanci degli aerei di Pechino anche se queste ultime esercitazioni non hanno eguagliato la portata di quelle lanciate come rappresaglia a una visita a Taipei del predecessore di McCarthy, Nancy Pelosi: in quel caso infatti sono stati registrati anche dei lanci missilistici.

Fatto sta che in questi tre giorni è apparso evidente che le “prove di guerra” cinesi abbiano assunto una modalità “specialistica”, puntando in certi quadranti determinati, come nell’intento di dimostrare una preparazione “specifica” all’assalto in certe aree dell’isola. Per certi versi, questo è senz’altro un elemento inquietante. Solo nelle ultime 24 ore, il ministero della Difesa di Taiwan ha rilevato il sorvolo di 70 aerei da guerra cinesi e l’avvicinamento di undici unità della marina militare “nemica”.

(Redazione/9colonne)