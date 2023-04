Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo a Los Angeles (audio notizia)

In occasione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, il Consolato Generale d’Italia a Los Angeles, l’Istituto Italiano di Cultura e l’Italian Scientists and Scholars in North America Foundation (ISSNAF) hanno organizzato una conferenza dal titolo “Dai geni alle stelle: come i ricercatori italiani esplorano gli esseri umani e l’universo.”

L’incontro si terrà il 13 aprile, alle ore 18, nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles dove si riuniranno gli scienziati e ricercatori italiani appartenenti alla comunità locale Pietro Perona, Martin Monti, Matteo Pellegrini e Massimo Ciavolella per discutere del loro lavoro e del loro contributo a creare un futuro sostenibile e una società migliore.

Marzia Polito modererà la discussione, che spazierà dall’informatica alla psicologia, dalla biologia e alle discipline umanistiche mediche.

Redazione New York