Indagine della Fondazione Nord Est sui Giovani italiani all’estero (audio notizia)

La Fondazione Nord Est di Venezia ha annunciato la realizzazione di un’indagine demoscopica tra i giovani expat italiani. L’obiettivo dell’indagine è quello di comprendere meglio le esigenze e le aspettative dei giovani italiani che hanno deciso di trasferirsi all’estero.

L’indagine, che sarà condotta in collaborazione con esperti di demografia e di migrazione, si concentrerà su diversi aspetti, tra cui le motivazioni alla base del trasferimento all’estero, le difficoltà incontrate nel nuovo Paese di residenza, le aspettative rispetto al futuro e il legame con l’Italia.

Secondo la Fondazione Nord Est, l’indagine rappresenta un’opportunità per comprendere meglio le sfide e le difficoltà che i giovani expat italiani affrontano all’estero e per individuare possibili politiche e iniziative in grado di sostenere e valorizzare questa importante risorsa per il Paese.

La Fondazione Nord Est è un’organizzazione no-profit che si occupa di promuovere la crescita economica e sociale del Nord Est Italia attraverso la ricerca, la formazione e l’innovazione. La Fondazione ha sede a Venezia e collabora con numerose istituzioni e organizzazioni a livello nazionale ed internazionale.

Redazione Madrid