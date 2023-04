In mostra a Helsinki “L’illustrazione italiana racconta l’Europa dei popoli” (audio notizia)

In occasione della Giornata dell’Europa che si svolge ogni anno il 9 maggio per celebrare la pace e l’unità dell’Europa, l’Istituto Italiano di Cultura di Helsinki presenterà la mostra “Europa. L’illustrazione italiana racconta l’Europa dei popoli”, realizzata dalla Fondazione Torino Musei in collaborazione con la Città di Torino, Regione Piemonte e Palazzo Madama, con il patrocinio della Farnesina e del Ministero della Cultura. La mostra sarà esposta a Eurooppasali dall’8 al 31 maggio.

La mostra presenta una selezione di illustrazioni realizzate da alcuni tra i più importanti illustratori italiani contemporanei, che raccontano la diversità culturale e la ricchezza dei popoli europei. I lavori esposti, provenienti da diverse pubblicazioni italiane, rappresentano un’occasione unica per scoprire la creatività e l’originalità dell’illustrazione italiana contemporanea.

“Europa. L’illustrazione italiana racconta l’Europa dei popoli” è un progetto che coinvolge sedici grandi illustratori italiani già affermati a livello internazionale. Le illustrazioni originali raccontano i valori fondanti dell’Unione Europea e promossi dal Consiglio d’Europa, prendendo avvio da Palazzo Madama che, con i suoi duemila anni di storia, interpreta come pochi altri l’identità europea: nel 1861 fu infatti sede del primo Senato del Regno d’Italia e cent’anni più tardi ospitò la firma della Carta Sociale Europea.

Redazione Madrid