MADRID – “Puglia chiama Argentina – Gran Encuentro con la Comunidad Ítalo Argentina”. L’evento, organizzato dall’Associazione Pugliese in Spagna con la collaborazione del Comites di Madrid, si terrà presso la sede della Società Italiana di Beneficenza (Calle Agustín de Betancourt 3, Madrid).

Incentivare un proficuo interscambio di idee e impressioni tra chi condivide radici comuni. Ecco, questo è lo scopo dell’incontro che vedrà protagonisti gli italo-argentini residenti a Madrid e i pugliesi. Il prossimo incontro promosso dall’Associazione Pugliesi in Spagna, in data ancora da definire, sarà con la comunità italo-venezuelana. Come lo dimostrano le statistiche dell’Ine, negli ultimi anni la presenza argentina e venezuelana è cresciuta acceleratamene in Spagna.

L’evento di mercoledí sarà rallegrato dalla presenza della nota cantante María Cecilia Cangiano che interpreterà brani del famoso artista italo-argentino Astor Piazzola.

L’appuntamento è stato fissato per questo mercoledì 13 aprile dalle ore 19:00 alle 21:30.

Redazione Madrid