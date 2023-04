Centri di permanenza per il rimpatrio, l’appello di Magi e Cucchi: “Vanno chiusi”

ROMA. – Nei centri di permanenza per il rimpatrio le persone ristrette vengono sottoposte a un uso di medicinali arbitrario, eccessivo e non focalizzato sulla presa in carico: è la denuncia contenuta nell’inchiesta realizzata da Altraeconomia nel suo ultimo numero, a cura di Luca Rondi e Lorenzo Figoni, che tramite lo strumento degli accessi civici generalizzati hanno ottenuto e incrociati dati che descrivono una situazione anomala generalizzata un po’ per tutti i Cpr del territorio italiano: quella, spiega il direttore Duccio Facchini in conferenza stampa alla Camera, di una “emergenza palese legata all’abuso di psicofarmaci all’interno delle strutture”.

Nel 2002 circa 6mila persone sono transitate nei Cpr, per un periodo compreso tra 15 giorni a oltre due mesi, e il rimpatrio è avvenuto in meno del 50 per cento dei casi. Per questo, spiegano gli autori “il ricorso agli psicofarmaci è il modo per stordire i detenuti.

Abuso di psicofarmaci

Al Cpr di Milano, si legge nell’inchiesta, la spesa in psicofarmaci (Tavor, rivotril, tranquirit), rappresenta 160 volte tanto quella del Centro salute immigrati di Vercelli, a parità di caratteristiche di campione; al Cpr di Ponte Galeria 127 vote tanto, a Torino 110 volte tanto. E soprattutto, spiegano gli autori, “l’assistenza non è affidata a figure specialistiche della Asl ma a personale assunto dagli enti gestori”.

Riccardo Magi, deputati di PiùEuropa, da tempo visita i Cpr, generalmente inaccessibili a chiunque se non parlamentari o magistrati, per denunciarne le condizioni: “Sono luoghi peggiori del carcere, concepiti per l’afflizione e l’annientamento delle persone. Sono gabbie, con persone tenute talvolta in stato di semi incoscienza” tramite l’uso di farmaci “al di fuori di qualsiasi piano terapeutico”.

Delle due l’una, secondo Magi: O le persone non dovrebbero essere recluse o non dovrebbero prendere quei farmaci. Questo merita una risposta immediata dei ministri Piantedosi e Schillaci”. Secondo Ilaria Cucchi, che sta seguendo in prima persona, insieme al Comitato Verità e Giustizia per Wissem, la vicenda di Wissem Ben Abdel Latif, migrante tunisino morto lo scorso 28 novembre 2021 al San Camillo di Roma dove era stato trasportato dal Cpr di Ponte Galeria, “la verità è una sola: i Cpr vanno chiusi, perché sono incostituzionali, sono dei non-luoghi, peggiori delle carceri. Sono luoghi in cui vengono detenuti come animali persone che non hanno commesso alcun reato, persone che ti guardano e ti dicono ‘io stavo meglio in carcere, perché almeno lì ci sono delle regole'”.

