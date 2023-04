Bicimad nel caos: come il sistema è andato in tilt a due mesi dalle elezioni

MADRID — Tilt pressoché totale. È la situazione in cui versa ormai da settimane Bicimad, servizio pubblico di biciclette elettriche a noleggio gestito dal comune di Madrid. Tutto è iniziato nei primi giorni di marzo, quando l’amministrazione locale ha dato via alla migrazione da un sistema vecchio a uno nuovo, pensata in modo che entrambi potessero convivere per alcuni mesi. Contemporaneamente, il governo del sindaco popolare José Luis Martínez-Almeida ha predisposto la gratuità del servizio fino al 31 luglio. Ma è andato tutto storto. E ora, a meno di due mesi dalle elezioni municipali del prossimo 28 maggio, il servizio è sostanzialmente inutilizzabile.

Assenza generalizzata di bici utilizzabili, soprattutto nei quartieri del centro, e centinaia di dueruote abbandonate al di fuori delle aree di stazionamento apposite o direttamente sparite: sono queste le due circostanze più comuni che si sono trovati di fronte gli utenti di Bicimad e più in generale gli abitanti della capitale spagnola. Scene dinanzi alle quali, tra molti avvezzi all’utilizzo del servizio, una prima reazione di sorpresa e disorientamento ha progressivamente lasciato spazio allo sconcerto per il protrarsi della situazione. Che attualmente non appare ancora risolta.

L’avviso del comune sull’inizio della migrazione alla nuova versione di Bicimad è arrivato agli utenti circa un mese fa. Accanto a istruzioni (a dire il vero non semplicissime da comprendere in prima lettura) su come poter continuare a usufruire delle biciclette nel periodo di convivenza tra il vecchio e il nuovo sistema, si invitava anche ad accedere all’applicazione associata ad esso e che serve per gestire abbonamento, pagamenti e altri aspetti del servizio: un passo suggerito per accedere a un aggiornamento della app stessa descritto come necessario.

“Sappiamo che i cambiamenti non sono facili e che è sempre difficile adattarsi, per questo ti offriamo una promozione molto speciale che non potrai rifiutare: fino al 31 luglio tutti i viaggi di durata massima di 30 minuti saranno gratuiti. Inoltre, prolungheremo il tuo abbonamento annuale di 5 mesi”, recitava parte di una mail inviata agli utenti.

Bicimad è un sistema basato in sostanza su una rete di stazioni, distribuite in tutto il centro e in altri quartieri di Madrid, presso le quali gli utenti posso prendere a noleggio una bicicletta e dove devono anche parcheggiarle a fine tragitto (la stazione di partenza e di arrivo possono essere differenti). Per poter usufruire del servizio, gli interessati devono sottoscrivere un abbonamento (che può essere occasionale o annuale) e poi pagare i tragitti in base all’uso, attraverso un metodo di pagamento incluso nell’app, dove è anche presente una mappa per consultare in quali punti ci sono biciclette libere o slot liberi per parcheggiarle.

In linea di massima, si tratta di un sistema facile da utilizzare, concepito per essere messo a disposizione di un gran numero di persone. Anche prima dell’attuale crisi, tuttavia, non era raro incappare in problemi di malfunzionamento delle biciclette o della app: Bicimad non è mai stato perfetto.

L’avvio del periodo di gratuità del servizio — che è utilizzato ogni giorno da circa 10.000-15.000 persone — è però coinciso con una caduta a picco della qualità dello stesso, fino alla situazione attuale di quasi completa paralisi: basta accedere alla mappa live disponibile anche sulla versione web del sito di Bicimad per rendersi conto di quanto siano poche le biciclette disponibili, salvo sparute eccezioni. Tale mancanza di disponibilità rende pressoché inutilizzabile la rete, nella gran parte dei casi. Nel frattempo, le segnalazioni di biciclette sparse per la città, anche nei punti più insospettabili, si sono inseguite una dietro l’altra a decine.

La prima reazione dei responsabili del comune, che tra l’altro è arrivata dopo una ventina di giorni dall’inizio della fase di caos, è stata quella di associare, in sostanza, all’uso scorretto da parte degli utenti l’origine della situazione. “Circa il 20% degli utilizzi effettuati con l’attivazione della gratuità non sono corretti”, si legge in una nota stampa del 27 marzo. Nell’occasione, si avvisava che gli utenti considerati responsabili di “perseverare nell’uso scorretto” del sistema sarebbero stati sospesi dal servizio.

Nei giorni successivi, il comune ha annunciato l’avvio di correttivi per provare a riportare la situazione alla normalità: tra queste misure, ha indicato l’aumento del team di lavoratori incaricati di recuperare bici abbandonate e l’invio per le strade di Madrid di 50 “informatori” per facilitare l’uso corretto del sistema. Inoltre, è stata predisposta una “riduzione” delle tempistiche per completare la migrazione al nuovo sistema.

Come segnalato da vari media, tra questi El Periódico de España, le cause della situazione attuale non si limitano però solo ai comportamenti degli utenti di Bicimad: avrebbe influito anche una pianificazione non corretta di tempi e modalità di migrazione al nuovo sistema di noleggio di biciclette pubbliche, operazione che peraltro in altre città spagnole, con i rispettivi servizi municipali, è avvenuto senza particolari problemi. Quanto accaduto nella capitale ha invece provocato difficoltà anche agli stessi lavoratori del servizio, secondo quanto ammesso da alcuni di loro a El País.

La “crisi di Bicimad” è stata oggetto, due giorni fa, di una seduta straordinaria del Consiglio comunale di Madrid. Nell’occasione, alle critiche a Almeida per la situazione da parte dell’opposizione si sono aggiunte quelle del partner di governo Ciudadanos, secondo le cronache locali. Borja Carabante, responsabile dell’area di Mobilità della giunta comunale, ha risposto difendendo l’implementazione del nuovo sistema, sostenendo che se c’è stato un errore, questo è stato di “comunicazione”. Le misure proposte dal partito di sinistra Más Madrid per migliorare il funzionamento del sistema sono state respinte da PP; Vox e lo stesso Ciudadanos.

Nel frattempo, le elezioni si avvicinano. E trovare in città una bicicletta del sistema pubblico funzionante resta per ora un’idea pressoché utopica.

F. R / Redazione Madrid