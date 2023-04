Berlusconi, primo bollettino medico: “Soffre da tempo di leucemia cronica, iniziata la chemio”

ROMA. – Il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta.

È quanto si legge nel primo bollettino medico firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia ricoverato al San Raffaele di Milano. “La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”, si legge ancora nel bollettino medico.

“Notte tranquilla, le condizioni sono stabili”, ha fatto sapere il vicepremier, ministro degli Esteri e numero due di Forza Italia Antonio Tajani. Forza Italia, inoltre, ha reso noto che Berlusconi questa mattina ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito.

“Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché ‘Il Paese ha bisogno di noi!’ Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre”, fanno sapere da Forza Italia.

“Questa mattina ho parlato al telefono con Berlusconi, una chiamata che mi ha dato sollievo”, ha detto il capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli ai microfoni di Agorà, su RaiTre.

(Redazione/9colonne)