Addio a Ciudadanos da parte di due consiglieri comunali a Madrid

MADRID — Due addii ad effetto in piena fase di decollo della campagna elettorale. Uno dei temi politici del momento a Madrid è la decisione di due consiglieri comunali di Ciudadanos, Pepe Aniorte e Ángel Niño, di lasciare il partito. Una mossa che arriva a meno di due mesi dalle prossime comunali, e mentre si intensificano, sulla stampa locale, i rumors relativi a un loro possibile passaggio al Partito Popolare (PP) del sindaco uscente José Luis Martínez-Almeida. Nella legislatura che sta terminando, i due partiti hanno governato in coalizione.

La notizia dell’addio di Aniorte e Niño a Ciudadanos è stata confermata da diversi media e da uno dei diretti interessati nella serata di ieri. “Credo che il momento politico che sta vivendo la Spagna richieda l’unità del centro e della destra”, ha scritto su Twitter Aniorte, che è anche delegato all’Area Sociale del comune di Madrid.

Poche ore prima, El País aveva pubblicato una notizia secondo la quale la leader regionale del PP. Isabel Díaz Ayuso, aveva autorizzato un eventuale ingresso nelle fila del partito di entrambi i consiglieri di Ciudadanos.

Da Ciudadanos non sono ancora arrivate reazioni pubbliche alla decisione dei due ormai suoi ex consiglieri, anche se fonti del partito hanno affermato a La Razón che non hanno sorpreso. Alcune settimane fa, la candidata di Ciudadanos alle elezioni ed attuale vice-sindaca, Begoña Villacís, aveva detto che un’eventuale inclusione di persone del suo partito nella lista elettorale di Almeida sarebbe stata come “un tradimento” nei propri confronti.

Parlando a cronisti, oggi Almeida ha detto che le liste del PP “non sono ancora state fatte”. Inoltre, ha ricordato che, prima di un intenso ciclo elettorale avvenuto tra aprile e maggio 2019, Villacís aveva dato su Twitter il benvenuto in Ciudadanos ad Ángel Garrido, che era passato dai popolari a Ciudadanos.

Redazione Madrid