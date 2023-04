Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano: sospetta polmonite

ROMA. – Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, per problemi respiratori e cardiovascolari. La decisione del ricovero è stata presa questa mattina dai medici che seguono l’ex premier, dopo una serie di controlli (è stato sottoposto ad una Tac polmonare). Berlusconi sarebbe arrivato in ospedale questa mattina accusando affanno; si sospetta una polmonite.

Secondo quanto si apprende, la situazione al momento sarebbe stabile e avrebbe iniziato una terapia antibiotica. “È un problema dovuto a un’infezione non risolta”, ha detto il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, e ha aggiunto che al momento è vigile e “parla”.

“Ho parlato con la famiglia, c’è preoccupazione, ma con la dovuta prudenza io resto ottimista. Abbiamo l’impressione che ci sia una ricaduta di quello che evidentemente non era stato superato”, ha detto Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Il leader di Forza Italia era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale, in quell’occasione era stato ricoverato per dei controlli legati a un episodio di aritmia.

“Un sincero augurio di pronta guarigione al presidente Berlusconi da parte mia e di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Forza Silvio, ti aspettiamo”, ha scritto su Twitter il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

(Redazione/9colonne)