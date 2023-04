Annunciati i nomi dei premiati al gala della Niaf a New York (audio notizia)

La National Italian American Foundation (NIAF) ha annunciato i nomi delle personalità che saranno premiate nel suo prestigioso gala annuale, che si terrà il prossimo 20 aprile presso il Cipriani di New York.

Il gala della NIAF, che celebra l’eccellenza italiana e italoamericana in vari campi, è uno degli eventi più importanti dell’anno per la comunità italoamericana negli Stati Uniti.

I premiati di quest’anno includono Angelo Vivolo, Presidente della Columbus Heritage Coalition; Beth T. Mazzeo consigliere straordinario ed ex Direttore Amministrativo di Bloomberg LP, da gennaio presidente del Villanova University Board of Trustees; Silvio Petriello, Vice presidente del CBRE; e l’attore Tony Lo Bianco.

Il gala della NIAF attira ogni anno un pubblico di personalità di spicco nel mondo degli affari, della politica, dell’intrattenimento e della cultura. L’evento è anche un’occasione per raccogliere fondi per la NIAF, che sostiene progetti educativi, culturali e di sviluppo economico in Italia e negli Stati Uniti.

Redazione New York