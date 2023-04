Un indimenticabile incontro con Edith Bruck nella Dante Alighieri del Cantone Svitto

MADRID. – Ancora una volta la presidentessa della società Dante Alighieri del Cantone Svitto, in Svizzera, Rosanna Chirichella, in collaborazione con tutto lo staff dell’istituto e altri esponenti della Dante in Svizzera, si è fatta promotrice di un incontro indimenticabile. Questa volta l’invitata è stata Edith Bruck, scrittrice sopravvissuta ai campi di concentramento tedeschi.

Dopo aver presentato e ringraziato gli organizzatori Rosa Fresci segretaria della SDA Cantone Svitto, Domenico Tassone, che ne è tesoriere e che presiede il Comitato Genitori di Freienbach, e il dott. Zucca, padre di uno studente che ha organizzato la parte tecnica a Wilen b. Wollerau, Rosanna Chirichella ha rivolto un ringraziamento anche al presidente della Società Dante Alighieri di Lucerna, Leonardo Manfriani, alla dirigente del Polo scolastico di Zurigo, Claudia Curci, alla Vicepreside del Liceo artistico Cinzia Vezzoni, alla preside del Liceo Vermigli, Catia Caffarel, a tutti gli insegnanti, agli studenti dei corsi di lingua e cultura e a tutti coloro che erano collegati da remoto o perché lontani o perché non avevano la possibilità di raggiungere le due sedi. Tra loro Michele Schiavone, segretario generale del CGIE, Paolo Da Costa, membro del CGIE, Nicola Paladino, Ispettore nazionale delle scuole italiane e tanti gli altri.

Visibilmente emozionata Rosanna Chirichella ha detto: “La domanda che ci poniamo è perché ricordare, perché a distanza di molti anni continuiamo a custodire la memoria. Io credo che le ragioni siano tantissime ma due sono quelle più importanti.

La prima è impedire che il filo della memoria si spezzi definitivamente. Sono passati ormai 78 anni dall’apertura del campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, primo campo liberato dalle truppe dell’armata russa, il 27 gennaio 1945. Per impedire che si spezzi il filo della memoria va custodito il racconto. Il secondo motivo è ricordare le tantissime vittime, i libri di storia parlano di 6 milioni di morti ma alcuni storici dicono che sono state quasi 12 milioni.

È importante dare dignità a tutte quelle vittime che non erano soltanto ebrei anche se ne erano la maggior parte, ma anche dissidenti politici, zingari, omosessuali, portatori di handicap. Purtroppo, anche con questi dati ci sono alcuni che relativizzano o addirittura negano che ci sia stato l’olocausto. La memoria va custodita e oggi più che mai, ciò che accadde non deve mai più ripetersi.

Edith Bruck, scrittrice ungherese naturalizzata italiana (n. Tiszabercel 1931), reduce dell’Olocausto, sopravvissuta alla deportazione nei campi di concentramento di Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen, ha trascorso gran parte della sua vita a raccontare la terribile esperienza con la sua arte, gli scritti e portando la propria testimonianza presso scuole e università, per mantenere viva la memoria”.

Poi rivolgendosi direttamente ad Edith Bruck, le ha chiesto: “Ci parli della sua infanzia e della dolorosa esperienza vissuta durante gli anni del nazismo”.

Sono bastate poche parole per farci capire d’immediato che dietro la figura esile, naturalmente elegante di Edith Bruck, si nasconde un essere umano forte, tanto forte che è disposto a riaprire più e più volte le ferite del passato affinché nessuno dimentichi anni in cui l’umanità si è diluita in ferocia.

Con voce chiara, a tratti lievemente scheggiata dall’agonia del ricordo, senza frasi ampollose ma con una semplicità che per contrasto rendeva ancora più drammatico il racconto, Edith Bruck ha iniziato a parlare della sua infanzia in un piccolo paese dell’Ungheria. Una famiglia povera la sua che già conosceva l’amarezza del rifiuto da parte di chi considera la diversità una colpa. Segnati dallo stigma di una religione, la sua famiglia proprio a causa di una soffiata di vicini, venne arrestata e deportata.

Tra il silenzio denso di emozione dei presenti, Edith Bruck ha rivissuto le tappe di quel primo viaggio durissimo, il momento in cui la famiglia è stata divisa e quello in cui, all’arrivo al campo di Auschwitz un soldato tedesco, ha praticamente obbligato, con modi bruschi, lei e la sorella ad andare a destra invece che a sinistra come avrebbero fatto. Con quel gesto violento ha salvato loro la vita perché a sinistra le avrebbe aspettate la camera a gas.

Con la stessa calma ha ricordato la fame, il freddo e la stanchezza ma anche quei momenti che lei considera sprazzi di luce in un mondo sprofondato nel buio. Li racconta. Una volta un soldato tedesco le ha praticamente lanciato contro un paiolo chiedendole di lavarlo e lei ha scoperto che nel fondo c’erano due dita di marmellata, una vera manna per chi era tormentato dalla fame fino quasi a morirne. Una seconda volta un altro tedesco le ha lanciato di malo modo un guanto bucato mentre a mani nude, nel gelo, doveva lavorare per riparare la ferrovia.

Da Auschwitz la porteranno a Dachau e a Bergen-Belsen, e confessa che se non fosse stato per la vicinanza della sorella non ce l’avrebbe fatta, si sarebbe lasciata morire.

Cosciente di avere una platea composta da ragazze e ragazzi molto giovani Edith Bruck descrive quel periodo lasciando percepire aspetti terribili senza entrare nei particolari. Sa che non ce n’è bisogno. Bastano le sue parole che hanno la forza del vissuto, per far sentire a tutti noi il gelo nella pelle, i morsi della fame, il terrore e anche la speranza.

Capiamo anche come certe situazioni estreme, possono cambiarci dentro in meglio o in peggio. Nel caso di Bruck sicuramente in meglio. Lei e la sorella aiutarono dei soldati tedeschi che, quando le sorti della guerra cambiarono, passarono ad essere i perseguitati e gli affamati. Un atteggiamento difficile da capire come ha esternato per tutti uno dei tanti ragazzi che, più tardi hanno rivolto alcune domande alla loro invitata.

“Come si può aiutare chi ti ha fatto soffrire tanto?” le ha chiesto quel ragazzo dicendo a voce alta ciò che ci chiedevamo tutti.

Edith Bruck ha risposto senza esitazione: “Sono uscita dai campi di concentramento migliore di quanto vi sono entrata. Sentivo la necessità di dire basta all’odio, alla guerra”. Parole che, chi è stata capace di vedere la luce anche in gesti bruschi, violenti ma che nel fondo erano state piccole ancore di salvezza, regalano un pezzetto di luce anche a noi.

Quando finalmente vennero liberate, le due sorelle tornarono al paese d’origine, in Ungheria. La famiglia non c’era più e gli altri abitanti le accolsero male. La colpa li rendeva diffidenti, non volevano incontrarsi con persone che avrebbero potuto accusarli o che semplicemente avrebbero ricordato loro la bassezza di animo con cui avevano agito contro una famiglia inerme.

Le tribolazioni per Edith Bruck non erano finite. Andò nella recentemente costituita Israele ma l’instabilità politica di quegli anni, l’obbligo per tutti di imparare ad usare le armi, la convinsero a partire di nuovo. In questo suo cercare un luogo in cui poter ricominciare, finalmente arrivò a Napoli. “Una città in cui mi sono subito sentita a casa. La gente mi sorrideva e anche se non parlavo la lingua mi sentivo accettata”.

L’Italia è diventata così la sua seconda patria e la scrittura il suo modo di comunicare. Non ha mai smesso di raccontare per evitare l’oblio ma soprattutto per combattere l’odio, il rifiuto verso il diverso.

Recentemente ha ricevuto la visita di Papa Francesco e la racconta con profonda emozione. Quasi non poteva credere ai suoi occhi quando ha visto il Pontefice davanti alla porta della sua casa. Lo ha abbracciato e si è sciolta in lacrime. “Singhiozzavo, non riuscivo a fermarmi– racconta- e il Papa mi diceva: tranquilla, respira, respira”.

Poi quando gli ha espresso i suoi dubbi sull’esistenza di un dio che la madre invocava ad ogni momento, inutilmente, il Pontefice senza scomporsi le ha risposto: “Dio è una ricerca continua”.

L’emozione per l’incontro con Edith Bruck è durata intatta fino alla fine. Lei, con grande generosità, e nonostante la stanchezza, ha risposto a tutte le domande che le hanno posto i ragazzi, domande profonde e mai banali.

Nessuno avrebbe voluto farla andare via e mettere fine ad un incontro che resterà nel ricordo di tutti, un incontro per il quale ringraziamo Rosanna Chirichella e gli altri organizzatori. Sono momenti come questi quelli che ci ridanno la dimensione della grandezza dell’essere umano.

Mariza Bafile