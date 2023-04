Vinotinto donne: l’italo-venezuelana Pescatore tra le convocate di Palema Conti

CARACAS – La calciatrice italo-venezuelana Camila Pescatore é tra le 24 convocate dall’italiana Pamela Conti per le amichevoli che la Vinotinto disputerà tra il 6 e 9 aprile contro l’Argentina. Queste partite avranno come scenario le cittá di Córdoba e La Rioja nella terra della Pampa.

Nel gruppo delle convocate dall’allenatrice siciliana ci sono otto calciatrici della Vinotinto Under 20 che nel 2022 hanno vinto la medaglia d’oro nei Juegos Sudamericanos. Per questa “data FIFA”, la Conti dovrà fare a meno di giocatrici del calibro di Daniuska Rodríguez, Gabriela García, Joemar Guarecuco e Bárbara Olivieri per problemi fisici. Mentre Raiderlin Carrasco non sarà disponibile per problemi personali.

Ma saranno a disposizione pezzi da 90 come Nayluisa Cáceres, Paola Villamizar, Ysaura Viso, Mariana Speckmaier, Sonia O’Neill, Veronica Herrera, Deyna Castellanos.

Tra le principali novità da segnalare l’attaccante franco-venezuelana Lou Martinet, calciatrice nata in Francia e che gioca nel Costal Carolina University della Divisione 1 della NCAA degli Stati Uniti.

Questa la lista completa delle convocate dall’allenatrice italiana Pamela Conti:

Portieri: Nayluisa Cáceres (UDG Tenerife, Spagna), Yéssica Velásquez (Santa Fe, Colombia), Hilary Azuaje (senza squadra).

Difensori: Nairelis Gutiérrez (Atlético Nacional, Colombia), Camila Pescatore (IBV, Islandia), María Peraza (Cruz Azul, Messico), Sabrina Araujo-Elorza (Northeastern University, Stati Uniti), Verónica Herrera (UDG Tenerife, Spagna), Gabriela Angulo (South Alabama University, Stati Uniti), Yenifer Giménez (Villarreal, Spagna), Michelle Romero (Zaragoza CFF, Spagna), Fabiola Solórzano (ADIFFEM).

Centrocampiste: Dayana Rodríguez (Atlético Mineiro, Brasile), Ana Paula Fraiz (Missouri State University, Stati Uniti), Sonia O’Neill (Turbine Postdam, Germania), Bárbara Martínez Flores (UDG Tenerife, Spagna), Yerliane Moreno (UDG Tenerife, Spagna), Marianyela Jiménez (William Carey University, Stati Uniti), Paola Villamizar (Tijuana, Messico).

Attaccanti: Ysaura Viso (Colo Colo, Chile), Lou Martinet (Costal Carolina University, Stati Uniti), Deyna Castellanos (Manchester City, Inghilterra), Kimberlyn Campos (Oviedo, Spagna), Mariana Speckmaier (Washington Spirit, Stati Uniti ).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)