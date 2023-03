Usa, Trump è il primo ex presidente incriminato. Il tycoon: “Una persecuzione”

MADRID. – “Trump indicted” è il titolone che campeggia sui siti dei media americani, per una notizia che in brevissimo tempo ha fatto il giro del mondo e che è destinata a passare alla storia: Donald Trump, infatti, è il primo ex presidente nella storia americana a essere incriminato. Le presidenziali in programma nel 2024, per cui il tycoon ha da tempo espresso l’intenzione di ricandidarsi, potrebbero prendere ora tutta un’altra piega.

A incriminare l’ex inquilino della Casa Bianca il gran giurì di Manatthan, le cui accuse non sono ancora state rese pubbliche ma che ha raccolto prove sui soldi pagati da Trump alla pornostar Stormy Daniels (di preciso 130 mila dollari) durante la campagna presidenziale del 2016, presumibilmente per impedirle di dire che aveva avuto una relazione con lui anni prima.

Trump, in testa alla maggior parte dei sondaggi tra gli elettori repubblicani, è anche al centro di indagini penali in Georgia e Washington DC, relative ai suoi tentativi di ribaltare la vittoria elettorale di Joe Biden del 2020 e alla gestione di materiale riservato a Mar-a-Lago, la sua casa in Florida e club privato.

Martedì in tribunale

Com’è nel suo stile, la reazione di Trump è stata quella di andare all’attacco: “Questa è la persecuzione politica e l’interferenza elettorale al più alto livello nella storia. Dal momento in cui sono sceso dalla scala mobile d’oro alla Trump Tower, e anche prima che prestassi giuramento come presidente degli Stati Uniti, i Democratici di sinistra radicale – il nemico degli uomini e delle donne laboriose di questo Paese – sono stati impegnati in una caccia alle streghe per distruggere il movimento Make America Great Again”.

Ora l’ex presidente dovrebbe presentarsi davanti alle autorità di Manhattan martedì prossimo per la formalizzazione delle accuse. “Gli verranno prese le impronte digitali. Sarà fotografato. Potrebbe anche essere ammanettato” scrive il New York Times.

