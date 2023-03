Under17: l’italo-venezuelano Alejandro Cichero tra i convocati per il Campionato Sudamericano

CARACAS – L’italo-venezuelano Alejandro Cichero é nella lista dei convocati della Vinotinto allenata dell’argentino Ricardo Valiño per il Campionato Sudamericano Under 17 in programma in Ecuador. L’attaccante in forza al Boston River é tra i perni di questa nazionale che sogna di portare a casa uno dei quattro biglietti per il mondiale di categoria che si dispuerá a novembre in Perú.

La nazionale é stata inserita nel girone B insieme a Argentina, Paraguay, Bolivia e Perú. Il Venezuela disputerá le sue gare nello stadio George Capwell della cittá di Guayaquil.

I ragazzi allenati da Valiño esordiranno domani, alle 20:00 (ora di Caracas), contro l’albiceleste. Nella seconda giornata, il 2 aprile affronteranno la nazionale Guaraní: fischio d’inizio alle 17:30. Due giorni dopo se la vedranno con la Verde: calcio d’inizio alle 17:30 e riposeranno nella quarta giornata. La nazionale venezuelana chiudera la sua partecipazione nel primo turno l’otto aprile contro il Perú alle 20:00. Nell’altro girone ci sono: Brasile, Cile, Colombia, Ecuador e Uruguay.

Alla fase successiva del Campionato Sudamericano Under 17 approderanno le migliori tre di ogni girone. Nell’esagonale finale, le migliori quattro nazionali timbreranno il biglietto per il mondiale di categoria.

Questa la lista dei convocati del mister Ricardo Valiño

Portieri: Diego Ochoa (Deportivo Miranda), Jorge Sánchez (Deportivo La Guaira), Jesús Lara (Mineros).

Difensori: Juberth Bermúdez (Mineros), Yaicar Perdomo (Deportivo La Guaira), Jesús Martínez (Caracas), David Useche (Caracas), Rai Hidalgo (Academia Puerto Cabello), Ángel Borgo (Academia Puerto Cabello), Oscar Hinojosa (Metropolitanos).

Centrocampisti: José Correa (Nueva Esparta), Miguel Vegas (Caracas), Juan Campos (Nueva Esparta), Enmanuel Meléndez (Deportivo Lara), Giovanny Sequera (Metropolitanos), Santiago José Silva (Rayo Vallecano, Spagna).

Attaccanti: Juan Arango Tortolero (Girona, Spagna), Alejandro Cichero (Boston River, Uruguay), David Enmanuel Martínez (Monagas), Lucciano Reinoso (Caracas), Andrew Pereira (Newell’s Old Boys, Argentina), Junior Colina (Rayo Zuliano), Maiken González (Deportivo La Guaira).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)