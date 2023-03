Sei partiti sostengono le aspirazioni presidenziali di Guaidó

CARACAS – L’alleanza dei partiti che sostengono la candidatura di Juan Guaidó sarà definitivamente sottoscritta il 21 aprile. È questo, stando agli esperti nella materia, un passo importante in vista delle primarie dell’Opposizione, previste per il 22 ottobre.

Haydée Deutsh, presidente di “Fuerza Liberal”, ha informato attraverso il suo account in Twitter che i partiti che sostengono le aspirazioni di Guaidó sono: “Voluntad Popular”, “Unidad DR”; “Bandera Roja”; “GenteEmergente”, “Compromiso Venezuela” y “Fuerza Liberal”. Ma il suo numero, nelle prossime settimane potrebbe aumentare.

Dal canto suo, “Gente Emergente” ha reso noto che a Monagas è stato organizzato un “comando de campaña” per assicurare il trionfo di Guaidó. Ha fatto notare la necessità dell’unità dei venezuelani, senza la quale non si “potrà recuperare la democrazia e il futuro del Paese.

Invece, Alba Barreto, segretaria generale di “Bandera Roja” ha precisato che l’ex guerrigliero Gabriel Porta non è autorizzato a parlare a nome del partito e tantomeno a prendere impegni a suo nome. E, quindi, messo in dubbio partecipazione della formazione politica nell’alleanza che sosterrà Juan Guaidó.

Barreto ha accusato Gabriel Porta di “usurpare funzioni che non ha”. E sottolineato, in dichiarazione al quotidiano “El Tiempo”, che da sette anni, cioè da quando è stato espulso per condotta poco etica, Puerta “non detiene più la leadership del partito”.

Redazione Caracas