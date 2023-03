Delega fiscale, Meloni: “Riforma che Italia aspettava da decenni”

ROMA. – Quella della delega fiscale “che abbiamo approvato solo pochi giorni fa in Consiglio dei ministri” è una riforma “che l’Italia aspettava da decenni, ed è una riforma pensata per stimolare la crescita dell’economia italiana, attraverso una migliore efficienza della struttura delle imposte e una riduzione del carico fiscale.

È una riforma che disegna un nuovo Fisco basato su alcuni punti fondamentali: progressiva riduzione delle aliquote IRPEF; introduzione anche per i lavoratori dipendenti di una tassa piatta agevolata sugli incrementi di salario rispetto all’anno o agli anni precedenti; graduale riduzione dell’IRES con un premio per chi investe e assume in Italia secondo il principio “più assumi, meno tasse devi allo Stato”.

Così la premier Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato per il 75esimo anniversario di Confapi. “E questo è solamente la cornice, perché sono molte le novità introdotte nella Delega fiscale. Difendere l’economia reale vuol dire anche immaginare una politica industriale che metta al centro l’impresa, che sappia guardare non all’orizzonte del prossimo anno o dei prossimi cinque anni, ma a un orizzonte molto più lungo.

L’Italia ha già pagato la sua mancanza di visione, la mancanza di visione che abbiamo visto negli ultimi decenni, una mancanza di visione che ha frenato la crescita e reso purtroppo la Nazione dipendente dall’estero in troppi settori”.

(Redazione/9colonne)