Sorteggio Coppa Libertadores: Metropolitanos pesca l’Inter, Monagas il Boca Juniors

CARACAS – Nella città di Luque, in Paraguay, si è svolto il sorteggio della fase a gironi della Coppa Libertadores in cui sono presenti Matropolitanos e Monagas: per i “Violetas” sarà il suo esordio nella Libertadores mentre per i “Guerreros del Guarapiche” la terza presenza nella fase a gironi.

I ragazzi di José María Morr, erano inseriti in terza fascia, ed hanno pescato gli uruguaiani del Club Nacional de Football, i brasiliani dell’Internacional de Porto Alegre ed i colombiani del Deportivo Independiente di Medellín.

L’avventura verso la “Gloria Eterna” per i campioni in carica della Primera División venezuelana inizierá con la gara interna contro “El Decano”. Nella 2ª e 3ª giornata ci saranno le trasferte per affrontare l’Internacional ed il DIM. Dopo i viaggi in Brasile e Colombia, Metropolitanos ospiterá Internacional ed Deportivo Independiente di Medellín. L’ultima gara della fase a gironi della Coppa Libertadores per i “Violetas” sará nella tana del Nacional.

Il Monagas, anch’esso in terza fascia, se la vedrá con Boca Juniors (testa di serie), Colo Colo e Deportivo Pereira.

I “Guerreros del Guarapiche” esordiranno nella fase a gironi affrontando i “Xenienses” nel Monumental di Maturín. Poi saranno impegnati nelle trasferte contro Colo Colo e Deportivo Pereira. Nella 4ª e 5ª giornata ospiteranno “El Cacique” ed i colombiani. I ragazzi di Jhonny Ferreira chiuderanno la fase a gironi in casa del Boca Juniors.

Approderanno agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone, poi le terze classificate giocheranno una sorta di play off con le seconde classificate della fase a gironi della Copa Sudamericana.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)