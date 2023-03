Calcio a 5: Vikingos del Recreo e Adiffem rappresenteranno il Venezuela in Turchia

CARACAS – Nel “Complejo Deportivo Futsal Park” del rione “Los Samanes” si é svolta la prima edizione del “Torneo 5v5” organizzato dal marchio Gatorade. Durante due giornate, 48 squadre maschili e 8 femminili si sono dati battaglia non solo per intonare il grido di “Campioni! Campioni!”, ma anche per avere l’opportunità di rappresentare il Venezuela nella finalissima che si disputerà ad Istanbul dove affronteranno squadre di altri 9 paesi. Il torneo di Los Samanes era destinato a giovani calciatori con un’età compresa tra i 14 e i 16 anni.

A spuntarla nella categoria maschile sono stati i Vikingos del rione capitolino El Recreo che ha in rosa Carlos Peña, Yoneiker Gil, Diego Ferrer, Eduar Vargas, Nelson Pacheco ed Alexander Acuña, allenati da Jean Carlo Pasaporte. Mentre nella categoria femminile la scuola calcio Adiffem é salita sul gradino più alto del podio. La squadra vincitrice del torneo in rosa, allenata da Bryan Barboza, ha in rosa: Andrea Pérez, Sara Márquez, Génesis Muñoz, Ella Badra, Sofía Bastidas e Katherine Rodríguez.

“Il torneo 5v5 di Gatorade si svolge da sette anni in diversi paesi. Oggi siamo orgogliosi di aver organizzato questa prima edizione in Venezuela, perché siamo sicuri che questa iniziativa genererà un vincolo con i giovani venezuelani e potenzierà le loro abilità sportive” ha dichiarato Isabel Bohórquez, gerente di bibite sportive di Empresas Polar.

Dal canto suo Marlon Monsalve, gerente di eventi della ditta alimentare che spiegato che la vincente del torneo internazionale avrà la possibilità di assistere alla finale della Champions League che si svolgerà ad Istanbul.

Nell’evento erano presenti: Juan García (storico goleador della Primera División venezuelana), Elio Quintal (presidente dell’Asociación de Fútbol del Distrito Capital). Il torneo ha avuto la cronaca ed i commenti dei colleghi Carlos Domingues e l’italo-venezuelano Humberto Turinese.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)