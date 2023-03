Vinotinto, Salomón Rondón: “La vittoria contro l’Arabia Saudita non é da sottovalutare!”

CARACAS – Venerdì scorso, la Vinotinto ha disputato la sua prima gara del 2023 superando per 1-2 in amichevole l’Arabia Saudita. Tra i protagonisti in campo e sul tabellone luminoso dello stadio c’era Salomón Rondón, autore di una delle reti insieme all’ex granata Josef Martínez. Rondón non ha nascosto la sua felicità per il risultato e per il ritrovato feeling con Martínez.

“Già ci conoscevamo, sappiamo come scambiarci i ruoli in campo, bisogna continuare con questa dinamica. Ho fatto l’assist e Josef ha segnato, poi ho fatto un gol, ed abbiamo vinto. E’ l’unica cosa che conta” – ha dichiarato Salomón Rondón in un comunicato stampa della FVF, aggiungendo – “Non possiamo sottovalutare questa vittoria contro una nazionale che ha battuto l’Argentina”.

Anche l’ex Caracas e Torino, Josef Martínez ha parlato della sfida contro l’Arabia Saudita. “E’ sempre bello vincere. Credo che abbiamo disputato un’ottima partita, sopratutto nel primo tempo e nel secondo abbiamo sostenuto il risultato. Il mister vuole che tutti siamo protagonisti. Non é lo stesso partecipare, che entrare nella storia. Questo é uno dei messaggi più chiari che ci ha dato.”.

Nel comunicato stampa della Federación Venezolana de Fútbol, l’ex giocatore del Centro Social Italo Venezolano di Valencia ha aggiunto parlando di Rondón: “Sono 15 anni di amicizia. Sono sempre felice quando entriamo in campo, non importa chi segni il gol”.

Domani, alle 14:00 (ora del Venezuela), la Vinotinto affronterá in amichevole l’Uzbekistan, nazionale che pochi giorni fa ha battuto per 1 – 0 la Bolivia. Quella contro i “Lupi bianchi” sará la 436º sfida nella storia della nazionale della “Piccola Venezia” ed la prima contro il paese asiático.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)