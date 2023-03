Spagna, Sánchez annuncia i nuovi ministri dell’Industria e della Sanità

MADRID — Era nell’aria da un po’, e ora c’è l’ufficialità. Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato le nomine di Héctor Gómez come nuovo ministro dell’Industria, del Commercio e del Turismo e di José Manuel Miñones Conde alla Sanità. I due socialisti, profili descritti dai media come di profilo politico più che tecnico, sostituiranno le colleghe di partito Reyes Maroto e Carolina Darias, candidate a sindaca a Madrid e Las Palmas di Gran Canaria in vista delle comunali del prossimo 28 maggio.

L’atteso mini-rimpasto di governo previsto dopo che le due ministre avevano annunciato le rispettive nuove avventure elettorali è quindi stato dato per completato da Sánchez senza ulteriori cambiamenti nella squadra di governo, scenario che invece qualche voce tra gli osservatori considerava possibile. “Con queste due nomine, il governo affronta il rettilineo finale della legislatura”, ha affermato il premier in una dichiarazione istituzionale.

Le sostituzioni stabilite oggi portano quindi all’uscita dall’esecutivo di due profili che hanno caratterizzato in modo netto immagine e azione dell’era Sänchez. Mentre Maroto è stata ministra dell’Industria, Commercio e Turismo in entrambi i governi del premier, (2018-2019 e 2020-attualità), Darias ha assunto la carica di ministra della Sanità a gennaio 2021, un momento cruciale del contrasto alla pandemia di Covid visto in quanto stava iniziando la campagna di vaccinazione di massa contro il virus.

Le due figure scelte per prendere i loro posti sono due uomini strettamente legati al Partito Socialista di Sánchez ma rimasti estranei al toto-nomi dei giorni scorsi, come sottolinea El País. In passato, Gómez è stato portavoce socialista nel Congresso dei deputati, mentre l’ultimo incarico ricoperto da Miñones Conde è stato quello di delegato del governo centrale in Galizia.

Due nomine con cui Sánchez punta ad affrontare gli ultimi mesi prima delle generali dando un’immagine di leader di una squadra di governo coesa e compatta nel lavorare sugli obiettivi di programma stabiliti.

Redazione Madrid