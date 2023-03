Milano, applausi per Mattarella all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università San Raffaele

ROMA. – Un lunghissimo e caloroso applauso ha accolto questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, riconosciuta come una delle più prestigiose università italiane nel mondo, costantemente ai vertici delle più importanti classifiche nazionali ed internazionali per la qualità della sua offerta. L’ateneo, legato al centro d’eccellenza sanitario Gruppo Ospedaliero San Donato, apre il nuovo anno con 150 nuovi posti in più a Medicina.

Dopo la standing ovation al suo ingresso nell’aula magna dell’Università, il presidente si è seduto in prima fila accanto a uno studente dell’ateneo milanese. Numerose le autorità politiche presenti all’appuntamento, nazionali e locali: dal presidente del Senato Ignazio La Russa al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini al ministro della Salute Orazio Schillaci, dal ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo alla ministra alle Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati senza dimenticare Angelino Alfano, presidente del gruppo San Donato, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti: Paolo Rotelli, Presidente dell’Università Vita-Salute San Raffaele, Marco Cerciello che è rappresentante degli studenti nel Senato accademico e il ministro Bernini mentre il Rettore Enrico Gherlone ha svolto la relazione annuale.

La qualità della didattica e della ricerca di Università Vita-Salute San Raffaele è riconosciuta a livello internazionale, l’ultima conferma arriva dalla classifica QS Subject Ranking 2023 pubblicata solo qualche giorno fa: nel subject ranking Life Sciences UniSR segna un miglioramento rispetto all’anno scorso raggiungendo il 382° posto a livello globale, e la 16esima posizione in Italia. Per quanto riguarda la subject Medicine, invece, ha confermato il 251° posto a livello globale, e la decima posizione in Italia.

L’Università Vita-Salute San Raffaele, fondata da Don Luigi Maria Verzé, è stata inaugurata nel 1996 con la Facoltà di Psicologia, cui seguono nel 1998 la Facoltà di Medicina e Chirurgia e nel 2002 la Facoltà di Filosofia. L’ateneo si caratterizza fin dalla sua origine per una stretta integrazione della didattica con la ricerca nelle sue diverse e principali espressioni: ricerca di base, filosofica, sociale.

(Redazione/9colonne)