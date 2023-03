Ayuso a Vox in vista delle elezioni: “Ognuno per la sua strada”

MADRID — “Ognuno per la sua strada”. È il messaggio recapitato oggi a Vox da Isabel Díaz Ayuso: a due mesi dalle elezioni, la governatrice madrilena ha lanciato un segnale dal sapore inequivoco, dando per rotto l’asse sinora mantenuto con la formazione ultraconservatrice. Il ‘casus bellis’ dell’episodio odierno è il mancato sostegno di Vox a una misura di carattere fiscale volta ad attrarre patrimoni dall’estero. Ma avvisaglie di questo scenario c’erano già state.

“Con voi è molto difficile capirsi, direi quasi impossibile”, ha detto Ayuso nel Parlamento regionale, rivolgendosi a Vox durante l’ultima seduta plenaria in programma della legislatura. Poco prima, la leader di Vox a Madrid, Rocío Monasterio, aveva annunciato il “no” del suo partito al progetto della governatrice per attrarre più patrimoni esteri.

La rottura arriva al termine di due anni in cui il governo Ayuso, forte del sostegno di 65 deputati regionali del Partito Popolare, ha comunque avuto bisogno dell’appoggio esterno dei 13 di Vox per sostenersi. Anche nella legislatura precedente (2019-2021), la prima al potere, l’attuale governatrice aveva avuto bisogno di una mano dagli ultraconservatori, in quel caso per garantire la sostenibilità di una coalizione con Ciudadanos, interrotta a due anni dalle elezioni con la decisione di Ayuso di tornare anticipatamente al voto.

Il divorzio annunciato oggi con il partito di Santiago Abascal era stato preceduto da una prima fattura, quando Vox decise di fare cadere la legge di bilancio di Ayuso a fine 2022. Adesso le strade potrebbero essersi definitivamente separate. “È un peccato essere arrivati all’ultima seduta della legislatura senza un’intesa reciproca”, ha commentato Monasterio. Quali possano essere eventuali scenari post-elettorali, tuttavia, al momento non è ancora dato sapere.

La decisione di Ayuso ha trovato d’accordo il leader nazionale del PP, Alberto Núñez Feijóo, che ha dichiarato di “comprendere” la posizione della governatrice madrilena. Da parte sua, Abascal ha fatto sapere che domani “analizzerà” il “nuovo rapporto” tra i popolari e Vox in un atto di partito a Valladolid.

Redazione Madrid