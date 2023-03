Feijóo attacca Sánchez sulle pensioni: ‘fa il contrario rispetto a Macron’

MADRID — Un attacco diretto alla linea del governo di Pedro Sánchez sulle pensioni e un paragone con potenziale per suscitare un polverone. Alberto Núñez Feijóo, leader dell’opposizione in Spagna, è tornato sotto i riflettori pubblici nazionali dopo due giorni trascorsi intenzionalmente con basso profilo, mentre in patria si discuteva la mozione di sfiducia contro il premier presentata da Vox. Nel corso di un “tour” politico a Bruxelles, il numero uno del Partito Popolare ha criticato la riforma presentata dall’esecutivo sul sistema pensionistico, sostenendo che presenta problemi di sostenibilità e che “rinvia” al 2025 “un dibatto imprescindibile” a riguardo. Il modello spagnolo, ha osservato, è “il contrario” di quello promosso dal presidente Emmanuel Macron in Francia, dove sono in corso furiose proteste per una riforma che porta da 62 a 64 l’anzianità minima per lasciare il lavoro.

“Sicuramente uno dei due governi si sbaglia”, ha commentato Feijóo in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul tema “Io ho la sensazione che stiamo commettendo un errore nel rimandare un dibattito essenziale per creare occupazione, garantire lavoro agli oltre 3 milioni di disoccupati in Spagna e, naturalmente, le pensioni dei pensionati attuali e futuri”.

Il Partito Popolare aveva già criticato la riforma del governo Sánchez, che ha trovato d’accordo i sindacati ma non gli industriali. A detta del principale partito dell’opposizione, la proposta dell’esecutivo rischia infatti di pesare su pensionati attuali e lavoratori e rischia di ingrandire un “buco” per quanto riguarda la copertura del sistema pensionsitico. “C’è il contrasto con l’interesse per la sostenibilità delle pensioni e la tensione sociale che sta vivendo il governo francese, che sta facendo esattamente l’opposto di quello che sta facendo il governo spagnolo”, ha detto oggi Feijóo.

Le parole del leader popolare hanno provocato una dura reazione del governo. “Oggi abbiamo vissuto uno straordinario esercizio di irresponsabilità, frivolezza, insolvenza e mancanza di patriottismo”, ha dichiarato ad alcuni cronisti, sempre da Bruxelles, il ministro della Previdenza Sociale, José Luis Escrivá. “Nel suo riferimento alle riforma francese, il signor Feijóo ha semplicemente avuto un attacco di sincerità”, ha aggiunto, “la sua soluzione per garantire sostenibilità al sistema delle pensioni è, essenzialmente, tagliare le pensioni, aumentare l’età di pensionamento, tagliare di più i diritti e, inoltre, farlo in un clima di scontro sociale”.

Nella conferenza stampa di oggi, Feijóo ha anche dato spiegazioni al fatto di essersi completamente appartato dal dibattito dei giorni scorsi sulla mozione di Vox, respinta con ampia maggioranza dal Congresso e sulla quale il PP si è astenuto. “La mia offerta è quella di una Spagna normale, e di una politica adulta per un Paese adulto”, ha spiegato,”non voglio fare parte di una politica infantile e populista come quella che abbiamo visto nella mozione di sfiducia”.

A detta di Feijóo, il dibattito parlamentare sulla mozione è servito a Sánchez per organizzare un “macro-comizio” elettorale e alla sua vice Yolanda Díaz “a presentare la propria candidatura per appropriarsi di Podemos”.

Redazione Madrid