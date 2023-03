ONG denuncia al menos 80 masacres en dos meses en México

Ciudad de México – La ONG Causa en Común denunció este miércoles al menos 80 masacres ocurridas en México durante los dos primeros meses del año, con un total de 1.106 “atrocidades”, un promedio de 19 al día.

El reporte de la organización mexicana de seguridad y derechos humanos basado en el registro de los medios de comunicación entre enero y febrero de 2023, recoge al menos 344 casos de tortura, 147 asesinatos de mujeres “con crueldad extrema” y 110 de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres.

También destacó el asesinato de 49 niños y adolescentes , con 25 al mes en promedio.

Esto suma cerca de 1.106 “atrocidades”, un promedio de 19 al día y un 24 % más que en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 648 eventos, indicó el informe “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”.

Entre las “atrocidades” recopiladas por Cusa en Común están “el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror”.

El recuento de las atrocidades abarca todo el país, pero los estados con los mayores índices son Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Baja California y Morelos. “Al igual que con el resto de las entidades hay un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa”, precisa la Ong.

Las cifras de Causa en Común contrastan con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó que ocurran este tipo de sucesos.

“En México no se tortura, no es como antes, que ellos (funcionarios estadounidenses) se quedaban callados y nunca decían nada, en México no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos”, dijo el mandatario al calificar de “bodrio” un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que denuncia la violencia, las violaciones de derechos humanos y la impunidad en el país.

Causa en Común consideró que “es evidente que la acumulación de violencia y atrocidades refleja patologías graves” en la sociedad y recomendó sumar a los enfoques policiales, enfoques “psicológicos“ y “sociológicos” para la mejor comprensión de las realidades locales y atención de la salud mental.

Redacción Caracas