Lotta alle mafie, a Casal di Principe l’omaggio di Mattarella a Don Diana

ROMA. – Prima la visita al cimitero di Casal di Principe per rendere omaggio alla tomba di don Giuseppe Diana – assassinato dalla camorra nel 1994 – poi l’ingresso nella palestra dell’istituto tecnico “Guido Carli” della città, per incontrare studenti e studentesse: è così che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha celebrato la Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Dopo gli interventi di due studenti e di una docente, del sindaco di Casal di Principe Renato Natale e della dirigente dell’istituto è stata la volta del Capo dello Stato. “Mi rivolgo a voi, ragazzi e ragazze, che vivete la vostra giovinezza in questa terra, in passato colpita dalla criminalità organizzata, e che ora vive una stagione di riscatto. Voi siete testimoni di speranza, siete figli della rinascita.

Oggi – ha sottolineato Mattarella – l’Italia ricorda tutti i caduti per mano della mafia, donne e uomini che hanno scelto di non sottostare alla paura. Tra le vittime anche bambini, uccisi per errore o per vendetta. I mafiosi sono forti con i deboli, uccidono persone disarmate, si nascondono nell’oscurità”.

Una “lotta che riguarda tutti”

Mattarella ha poi ricordato la figura di don Diana: “Era un uomo coraggioso, un pastore esemplare, un eroe dei nostri tempi, che ha pagato con la vita per aver denunciato il cancro della camorra. Don Diana aveva capito che la criminalità organizzata ruba il futuro ai giovani. La lotta alle mafie riguarda tutti, ciascuno di noi, non si può restare indifferenti. O si respinge la mafia o si rischia di diventarne complici.

La Repubblica considera prioritaria la lotta a tutte le mafie. Grazie anche alle associazioni di volontariato c’è una grande diffusione tra i giovani della cultura dell’antimafia. Voi dovete essere fieri di essere nati in questa terra, che ha saputo rinascere. Dovete essere orgogliosi di essere concittadini di don Diana”. Infine la foto di rito, con gli studenti insieme al capo dello Stato.

