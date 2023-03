Spagna, Sánchez e Díaz serrano le fila nel dibattito sulla mozione di Vox

MADRID — Lo sguardo volto verso il “progresso” contro quello di chi vuole “tornare al passato”. Un “progetto di Paese” per “il futuro” contrapposto al “nulla assoluto”. Pedro Sánchez e Yolanda Díaz hanno provato oggi a ribaltare le dinamiche della mozione di sfiducia presentata contro il premier da Vox: entrambi hanno utilizzato le loro repliche al candidato dell’iniziativa parlamentare, Ramón Tamames, principalmente per mettere in mostra i punti programmatici che stanno maggiormente contraddistinguendo la loro azione politica. La durata degli interventi di premier e vicepresidente seconda non è stata gradita dall’89enne economista. “Abbiamo anche un bene prezioso che si chiama tempo”, è stato uno dei rimproveri rivolto da Tamames ai due esponenti del governo, nel corso di un dibattito parlamentare che sta dando molto di che discutere.

La prima giornata di discussione sulla mozione è durata circa 11 ore. Una lunga seduta che i principali esponenti dei partiti dell’esecutivo di coalizione (Partito Socialista e Unidas Podemos) hanno serrato le fila con l’obiettivo comune di mettere a confronto due “modelli”: uno, il loro, volto a costruire un Paese “con più diritti” e garantire “progresso sociale”, e l’altro, quello della destra, pronto a scommettere su politiche di “austerity” e contrario a rafforzare “il welfare”.

La sessione del Congresso è iniziata di primo mattina, inaugurata dal leader di Vox Santiago Abascal. Il capo del partito ultraconservatore ha definito il governo Sánchez come “il peggiore da decenni a questa parte”, chiedendo il sostegno dei deputati presenti per favorire “elezioni anticipate”. A questo intervento ha fatto seguito una fase di botta e risposta tra Abascal stesso e Sánchez. “La sua agenda di involuzione”, ha detto il premier in una delle sue repliche, “non è il futuro di cui ha bisogno e che si merita la Spagna”.

Ricordando diversi provvedimenti del suo governo, come l’aumento del salario minimo, l’introduzione di un “reddito minimo vitale” e le politiche di genere, il presidente ha anche attaccato duramente il Partito Popolare (PP), che ha annunciato l’astensione nel voto sulla mozione di sfiducia di Vox.

Poi, è stata la volta di Tamames, che in poco meno di un’ora ha accusato il governo di “non rispettare la divisione dei poteri” e di voler controllare “il potere giudiziario” attaverso quello “esecutivo”, sostenendo che il Paese viva una fase de “caos generalizzato” nella gestione della “spesa pubblica”. Il candidato proposto da Vox per la mozione non si è risparmiato alcuni passaggi controversi riguardanti il passato storico della Spagna e la drammatica fase della guerra Civile. E verso la fine del discorso, ha invocato un accordo tra Partito Socialista, Partito Popolare e Vox “per far sì che il Paese recuperi una certa concordia, pace e comprensione reciproca”.

Dopo l’ex esponente del Partito Socialista, è stato il turno di una lunga replica del premier Sánchez, a cui Tamames ha rimproverato, arrivando anche a tentare di interromperlo, proprio la durata dell’intervento. “Non si può stare un’ora e quaranta minuti ad ascoltare tutto il tempo la stessa persona, mentre ci dà lezioni su cose per le quali non abbiamo chiesto che ti diano conto”, ha detto.

Secondo diversi analisti parlamentari, uno dei ruoli centrali della giornata è stato quello della vicepremier Yolanda Díaz, che ha avuto modo, in oltre un’ora di discorso, di tracciare le linee guida di quello che potrebbe presto diventare il programma elettorale del suo nuovo progetto politico, Sumar. “Vogliamo un Paese senza privilegi fiscali per i ricchi”, è stato uno dei messaggi che ha lanciato, “un Paese con più diritti e servizi pubblici di qualità per tutte le persone”.

Il tono del suo intervento ha contenuto alcuni passaggi taglienti e particolarmente critici nei confronti di Tamames. “Lei si è rivolto alle donne solo per rimproverare loro la bassa fertilità”, ha detto per esempio, “il suo è un discorso costruito attorno a un enorme vuoto, a un’assenza clamorosa: quella delle donne. Le do il benvenuto all’anno 2023”.

Come riassunto dalla stampa iberica, il pomeriggio è stato contraddistinto dagli interventi dei portavoce del grosso dei gruppi parlamentari presenti, tutti dichiaratisi contrari a sostenere la mozione di Vox. Molti sono stati duri nei toni nei confronti di Tamames. La seduta è stata caratterizzata anche da un’assenza illustre: quella del leader popolare e senatore Alberto Núñez Feijóo, che pur avendo potuto assistere al dibattito ha preferito rimanerne alla larga.

