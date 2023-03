Calcio venezuelano: La Guaira-Zamora e Caracas-Metropolitanos le sfide di cartello della settima giornata

CARACAS – Salvo la corsa in solitaria dell’Academia Puerto Cabello (unica squadra a punteggio pieno nella Liga Futve), la Primera División é talmente equilibrata da rendere ogni giornata, ogni fine settimana, un autentico terno a lotto in cui é un impresa ardua anche solo definire quale possono essere le sfide di cartello.

Gli scontri diretti, d’altronde, possono essere diversi. Sulla carta, quelle che potremmo definire match clou sono Deportivo La Guaira – Zamora (domani alle 17:00) e Caracas – Metropolitanos (domenica alle 19:30), entrambe le sfide saranno illuminate dai riflettori dello stadio Olímpico.

Il turno di campionato inizierà oggi con due sfide: Mineros de Guayana – Academia Puerto Cabello (alle 17:00 stadio Tulio Maya) ed Hermanos Colmenárez – Carabobo (alle 19:30, stadio Agustín Tovar).

Domani, alle 17:00, la Liga Futve ci regalerà uno de match clou della 7ª giornata: La Guaira di Kike García ospiterá lo Zamora dell’italo-venezuelano Francesco Stifano. Le due squadre sono a metà classifica e sono separate da una sola lunghezza: 6 punti per i “naranjas” e 7 per i “bianconeri di Barinas”. La Guaira non vince dalla 3ª giornata, quando superó per 2-0 il Metropolitanos, poi sono arrivati un pareggio (0-0 in casa dell’Hermanos Colmenárez) e due sconfitte (1-3 con l’Estudiantes e 2-0 con il Portuguesa). Dal canto suo, lo Zamora nelle ultime 3 gare disputate ha collezionato una vittoria (1-2 con il Metropolitanos), un pareggio (1-1 con il Mineros) e una sconfitta (1-5 con l’Estudiantes).

Il posticipo della 7ª giornata metterá a confronto Caracas e Metropolitanos, in una sorta di “derby capitolino”. Entrambe le squadre sono alla ricerca della seconda vittoria stagionale.

La giornata si completerá con Monagas – Estudiantes (domani alle 19:30, stadio Tulio Maya), Deportivo Táchira – UCV (domenica alle 15:00, stadio Pueblo Nuevo) e Rayo Zuliano – Portuguesa (domenica alle 17:15, stadio Pachencho Romero).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)