Sorteggi Coppe Europee: Inter, Roma, Juventus e Fiorentina si può fare. Milan-Napoli sfida d’Italia

MADRID. – Tanto tuonò che piovve: ed è così che i sorteggi dei quarti di finale di Champions League, come era apparso più che probabile alla vigilia, hanno regalato un incrocio tutto italiano. A contendersi l’approdo in semifinale saranno infatti Milan e Napoli.

Ma l’urna beffarda di Nyon non ha finito di fare i dispetti: la vincente della sfida fra rossoneri e azzurri se la dovrà vedere in semifinale con chi la spunterà fra Inter e Benfica (per i nerazzurri gara di andata in trasferta e occhio alle idee di mister Schimdt e alle stelle Ramos e Joao Mario, quest’ultimo nei panni dell’ex). Insomma, possibile un confronto tutto italiano anche nel turno successivo. Da ciò se ne evince che sarà invece impossibile avere una finale interamente italiana.

Incrocio italiano

Al di là delle curiose coincidenze, nessuno, tra i club nostrani di Champions, ha voglia di recriminare. O di appellarsi a chissà quale forma di sfortuna. L’Inter è sollevata per aver evitato il derby con il Milan: “la città non avrebbe dormito per notti intere”, ha dichiarato Javier Zanetti al termine del sorteggio.

Mentre il Napoli sa che, in questo momento, ha forse qualcosa in più dei rossoneri. Ipotetico vantaggio rispedito però al mittente da Franco Baresi che, chiamato a rappresentare il Diavolo a Nyon, ha affermato di non temere il pur forte Napoli, perché “noi siamo il Milan”, ha precisato con orgoglio l’ex capitano.

Insomma, le schermaglie dialettiche già sono iniziate, in attesa di scendere in campo per il rush finale di una competizione che si preannuncia elettrizzante. Ed impreziosita da altre super sfide, con Real Madrid-Chelsea e, soprattutto, Manchester City-Bayern. Il meglio del calcio europeo, insomma, già a partire dai quarti di finale.

Roma e Juve sperano

Anche Roma e Juventus, in Europa League, possono sorridere. “Feyenoord, ancora tu”, si potrebbe intonare dalle parti di Trigoria. La citazione di Battisti è d’obbligo, dopo che l’urna svizzera ha regalato agli uomini di Mourinho l’abbinamento con gli olandesi di Rotterdam, già sconfitti nella finale di Tirana dello scorso anno, partita che regalò ai capitolini la conquista della Conference League.

La sensazione è che sia un sorteggio abbordabile, anche se il Feyenoord di quest’anno sembra una squadra più forte e solida rispetto a quella uscita sconfitta in Albania nel maggio scorso, attualmente capolista in Eredivisie. Fa festa (ma senza fare troppo rumore) anche la Juventus, che incrocerà lo Sporting Lisbona.

I portoghesi si presentano con il pericoloso biglietto da visita di aver eliminato ai rigori l’Arsenal. La squadra di Ruben Amorim è quarta in Primeira Liga e non dovrà comunque essere sottovalutata. Per la Roma match di andata al De Kuip di Rotterdam, per i bianconeri prima sfida a Torino.

Infine, eccoci alle emozioni del sorteggio della Conference League, dove era rimasta solo la Fiorentina, dopo l’eliminazione della Lazio (maglia nera tra le italiane, l’unica del nostro calcio a non aver passato il turno degli ottavi). Per i viola altro accoppiamento accessibile: saranno infatti i polacchi del Lech Poznań i prossimi rivali. C’è ottimismo: la corsa europea degli uomini di Italiano ha buone possibilità di continuare, almeno fino alle semifinali.

