Al Mena Apulian Food una sfida tutta pugliese: panzerotto contro puccia

MADRID. – Il ristorante Mena Apulian Food insieme all’Associazione Pugliesi in Spagna (APS) hanno deciso di organizzare una serata davvero speciale dedicata alla gastronomia pugliese per giovedì 23 marzo alle 20:30. In questa occasione si svolgerà una sfida tra due dei piatti più famosi della regione: il panzerotto e la puccia.

Il panzerotto è una sorta di calzone fritto, ripieno di pomodoro e mozzarella, mentre la puccia è un pane rotondo, simile ad una focaccia, farcito con vari ingredienti come salumi, formaggi, verdure e altri condimenti a scelta. Nell’occasione potremo conoscere anche la storia la storia e le origini di questi due grandi prodotti della tradizione regionale nonché tutte le caratteristiche organolettiche.

La giuria sarà composta da tutti i partecipanti alla serata che, dopo aver assaggiato i piatti presentati, emetteranno il loro verdetto decretando il vincitore di una sfida tutta pugliese: la puccia o il panzarotto?

L’evento prevede, a soli 15€ a persona, un menú fisso con:

– 2 panzerotti: Mamma Gemma (pomodoro e mozzarella) e uno a scelta tra Pugliese (burrata, cime di rapa e capocollo di Martina Franca) o Mortazza (pomodoro, mozzarella, mortadella e salsa di tartufo)

– 2 mezze pucce: Italo-Española (mozzarella fior di latte, prosciutto, rucola e Grana Padano) e Mezzogiorno (melanzane a filetti, capocollo di Martina Franca e pecorino romano)

– Una birra, una bibita analcolica o un calice di vino pugliese (Primitivo, Negramaro o Malvasia)

Sconto del 10% per i soci APS – Associazione Pugliesi in Spagna

Appuntamento per giovedì 23 marzo alle 20:30 al Mena Apulian Food in Calle Humilladero, 16 (Metro La Latina). Per info e prenotazioni: info.pugliesiinspagna@gmail.com e/o hola@menapulianfood.com