Olimpiadi: 500 giorni a Parigi 2024, inizia il conto alla rovescia!

CARACAS – Nel 2024, per la precisione tra 500 giorni, Parigi per la terza volta nella sua storia ospiterà i Giochi Olimpici. La “Città della Luce” ha visto sventolare il vessillo con i cinque cerchi nelle edizioni del 1900 e 1924. Da quelle prime edizioni tante cose sono cambiate dall’aspetto político a quello geografico, da quello tecnologico a quello sportivo. La tecnologia è avanzata, i record sono stati superati e sono stati incoronati nuovi campioni e nuove campionesse, tra le altre la venezuelana Yulimar Rojas.

Dal 1924 al 2024, ci sono sport come ad esempio pelota basca, savate (boxe francese), canoa e canne de combat (una sorta di scherma con un bastone) che sono usciti dal programma olimpico, mentre altri come breaking, BMX e la scalata ne sono entrati a far parte.

Per festeggiare il – 500 giorni, l’ambasciata Francese in Venezuela, insieme alle autorità sportive venezuelane ed alcuni sportivi, hanno lanciato questa sorta di conto alla rovescia verso i Giochi Olimpici Parigi.

Tra il 26 luglio e l’11 agosto 2024, la capitale della Francia ospiterà i migliori sportivi del mondo. Con il marchio “Terre de Jeux 2024”, l’ambasciata ha deciso di festeggiare lo sport ed i suoi valori condividendo la sua avventura olimpica e paralimpica in Venezuela.

Per celebrare il -500 giorni, oggi 14 marzo, si sono svolte in diverse città del mondo una serie di attività per festeggiare lo sport e tutto il fascino dello spirito olímpico. Le attività sono iniziate in Nuova Zelanda tra le 9:00 e 10:00 (ora del paese dei kiwi). Poi è stato un susseguirsi, fino ad arrivare in Venezuela, dove hanno partecipato l’ambasciatore della Francia Romain Nadal , rappresentanti del “Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte”, Comité Olímpico Venezolano, Comité Paralimpico Venezolano e gli sportivi Daniel Dhers (medaglia d’argento nella BMX Freestyle a Tokyo 2020), Keydomar Vallenilla (argento nel sollevamento pesi a Tokyo 2020), Alondra Brito (giovane promessa del pugilato) ed Elian Carmona (nuotatore franco-venezuelano), nel ginnasio inclusivo ASOGIN di Caracas

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)