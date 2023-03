Niaf, Emilia Romagna regione d’onore del Gala 2023 (audio notizia)

La National Italian American Foundation (NIAF) ha annunciato che l’Emilia Romagna sarà la regione d’onore del Gala 2023, il più grande evento annuale dell’organizzazione che si tiene negli Stati Uniti. Il Gala, che si terrà a Washington D.C. il prossimo 14 ottobre, celebra le eccellenze italiane e italoamericane, e quest’anno l’Emilia Romagna sarà al centro dell’attenzione per la sua ricca storia, cultura e gastronomia.

L’Emilia Romagna è stata scelta come regione d’onore in virtù della sua straordinaria contribuzione alla cultura e alla storia italiana, nonché per il suo ruolo di protagonista nell’industria automobilistica ed alimentare italiana, famose in tutto il mondo per la sede della Ferrari e la produzione di prodotti come il parmigiano reggiano e il prosciutto di Parma.

Intanto, come confermato dal presidente Niaf Robert E. Carlucci, durante l’estate una delegazione Niaf visiterà l’Emilia Romagna per incontrare il presidente Stefano Bonaccini, e quarantotto studenti universitari italoamericani, guidati da Peter F. Secchia, in giugno parteciperà a un viaggio di due settimane.