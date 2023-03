Calcio venezuelano: Fernando “Bocha” Batista nuovo allenatore della Vinotinto

CARACAS – Pochi giorni fa è stata annunciata la rottura del rapporto tra la Federación Venezolana de Fútbol e l’allenatore argentino José Pekerman. Oggi é stato annunciato il nome del suo successore, Fernando “El Bocha” Batista, anche lui proveniente dalla terra del mate.

La notizia é stata diffusa durante una conferenza stampa, a cui hanno assistito alcuni media, da Jorge Giménez, presidente della FVF con le seguenti parole: “Sono qui per annunciarvi chi sarà il nuovo responsabile della nazionale. Sarà Fernando Batista, insieme a lui ci saranno Leandro Cufré, Jorge Pidal e Vicente Rosales. A loro chiedo il massimo impegno. Questa federazione é qui per difendere i colori della nostra bandiera. Non accetteremo che continuino a guardarci come la Cenerentola di Latinoamerica. Il calcio venezuelano si rispetta e la maglia della Vinotinto si rispetta.”.

Stando a quanto riferito nell’incontro con i media, il legame tra “El Bocha” e la Vinotinto durerà 4 anni.

La meta di Batista ed il suo staff sarà la qualificazione al mondiale 2026.

“Il nostro calcio ha ancora tanta strada da percorrere, però la nostra volontà, anche nelle circostanze difficili è superare quegli ostacoli. É un impegno con i giocatori, allenatori, club, associazioni, bimbi e tutti quelli che sognano di vedere le future vittorie” ha commentato Giménez.

Chi é Fernando “El Bocha” Batista

Tra il 1989 ed il 2001 ha vestito le maglie di squadre come Argentinos Juniors, San Lorenzo, Godoy Cruz e All Boys. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha iniziato a prepararsi per diventare allenatore.

La sua prima esperienza come allenatore é stata sulla panchina dell’Under 18 dell’Armenia nel 2018, pochi mesi dopo é rientrato nel suo paese per diventare il commissario tecnico dell’albiceleste Under 20. Con l’Argentina ha vinto la medaglia d’oro nei Juegos Panamericanos Lima 2019, ha portato a casa anche il titolo del Pre-olimpico che si é disputato in Colombia nel 2020. Ha guidato l’albiceleste fino al 2021, quando é stato chiamato da José Pekerman per guidare le giovanili della Vinotinto.

Sulla panchina della nazionale giovanile ha chiuso al secondo posto la sua partecipazione nel Maurice Revello 2022.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)