Calcio venezuelano: Metropolitanos-Táchira e Carabobo-Puerto Cabello le sfide di cartello della 6ª giornata

CARACAS – La Liga Futve é giunta alla sesta giornata. In questo turno di campionato ci sono due incontri molto importanti: Metropolitanos – Deportivo Táchira (domani alle 19:30, nello stadio Olímpico) e Carabobo – Academia Puerto Cabello (domenica alle 19:30, stadio Misael Delgado).

Il match che si disputerà nello stadio capitolino opporrà due squadre che vivono due realtà diverse: i campioni in carica della massima serie venezuelana sono il fanalino di coda con un solo punto conquistato in 4 gare disputate. Dal canto suo, il Táchira é la seconda forza della classe con 12 punti a -3 dalla capolista Puerto Cabello. I ragazzi allenati da Eduardo Saragó cercheranno di smaltire l’amarezza per la mancata qualificazione alla fase a gironi della Coppa Sudamericana dove sono stati eliminati nella fase 1 dall’Estudiantes ai calci di rigore.

Il posticipo di questa 6ª giornata della massima serie vedrà opposti il Carabobo e l’Academia Puerto Cabello, in una sorta di “derby regionale”. I “granates” hanno disputato 4 gare nel torneo locale con un bottino di due vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Sull’altra sponda, il Puerto Cabello che in 5 gare disputate nella Liga Futve ha ottenuto altrettante vittorie.

La gara che alzerà il sipario sarà Portuguesa-Deportivo La Guaira, in programma oggi alle 19:00 (ora di Caracas). Le due formazioni salteranno sul rettangolo verde dello stadio José Antonio Páez con la missione di aggiudicarsi i tre punti. Il “Penta” é a quota 2 punti, frutto di 2 pareggi entrambi in trasferta in 4 gare disputate. La squadra di Acarigua vuole conquistare i primi punti tra le mura del José Antonio Paéz. Dal canto suo, i “naranjas” hanno uno score di una vittoria, 3 pareggi e una sconfitta.

Domenica, alle 15:00 nello stadio Olímpico ci sarà la sfida UCV – Monagas, in palio la “Copa 100 años del Colegio San Ignacio de Loyola”.

Completeranno la 6ª giornata: Estudiantes – Rayo Zuliano (domani alle 15:00, stadio Metropolitano), Zamora – Mineros (domani alle 17:15, stadio Agustín Tovar), Hermanos Colmenárez – Angostura (domenica alle 17:15, stadio Agustín Tovar).