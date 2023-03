Ford prevede un taglio di 1.100 posti di lavoro in Spagna

MADRID — Circa 1.100 posti di lavoro. È questa la proporzione del taglio di personale che intende applicare Ford nello stabilimento di Almussafes (Valencia): una notizia di cui si aveva sentore già da giorni, ma che ha provocato “preoccupazione” tra i dipendenti della multinazionale statunitense in Spagna. L’annuncio è arrivato, d’altro canto, nella stessa mattinata in cui il premier Pedro Sánchez ha reso noto che la società pubblica Navantia, che produce navi militari e civili, assumerà 1.500 persone “nei prossimi anni”.

La scorsa estate, Ford aveva annunciato di aver scelto lo stabilimento di Almussafes per produrre veicoli elettrici in Europa: una decisione accolta come un successo da autorità nazionali e locali, in quanto vista come segnale di garanzia di continuità per questa fabbrica. Tuttavia, nei mesi successivi è anche emerso che la compagnia aveva in programma un possibile ridimensionamento del personale.

Stando a quanto comunicato ai sindacati, un’informazione ripresa da diversi media iberici, il taglio dei posti di lavoro in Spagna è legato allo stop della produzione di due modelli di veicolo a partire da aprile. I licenziamenti in programma riguardano quasi il 20% del personale di Almussafes.

“È una cifra molto elevata, che genera nervosismo e preoccupazione tra i dipendenti”, ha dichiarato a Europa Press José Luis Parra, rappresentante di UGT ad Almussafes. “L’anno scorso abbiamo raggiunto un accordo con la direzione di Ford per la piattaforma elettrica al 100%, e ora esigeremo che si impegnino con i lavoratori a garantire che non ci sia nessun licenziamento traumatico”, ha aggiunto. “Ci aspettiamo negoziati complessi”.

Secondo la stessa Europa Press, anche la ministra dell’Industria, Reyes Maroto, ha manifestato “preoccupazione” per la decisione di Ford, avvisando che gli aiuti pubblici disponibili per il settore dell’industria automobilistica sono soggetti alla condizione della “salvaguardia dei posti di lavoro”.

Impegnato in una visita a Barcellona, Sánchez ha intanto annunciato piani di assunzione da parte di Navantia. “Garantiamo l’attività e il carico di lavoro nelle tre sedi dell’azienda a Ferrol, Cadice e Cartagena”, ha affermato. “Questi assunzioni sono il risultato degli importanti contratti nazionali ed internazionali che questa grande azienda ha firmato recentemente”.

Redazione Madrid