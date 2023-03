Tris di vittorie per le italiane nelle coppe: Roma, Juventus e Fiorentina avvicinano i quarti

MADRID. – Brillano le squadre italiane impegnate ieri in Europa. E, anche se non sono risultati che consentono già alle formazioni nostrane di ipotecare il passaggio ai quarti di finale di Europa League e di Conference League, rappresentano di certo un buon viatico in vista delle gare di ritorno, che si disputeranno fra meno di una settimana.

Roma, primo round ok

L’impresa più significativa l’ha certo centrata la Roma, in Europa League. I giallorossi, davanti ad un Olimpico come al solito vestito a festa, hanno sconfitto 2-0 la Real Sociedad nel turno di andata degli ottavi di finale, con un gol per tempo e convincendo appieno. Strada in discesa già dopo tredici minuti, grazie alla zampata del “faraone” Stephan El Shaarawy.

Nella ripresa, gli uomini di Mourinho controllavano le evanescenti sfuriate dei baschi, colpendo ancora, ad una manciata di minuti dal gong, grazie alla specialità della casa: palla inattiva anche stavolta sfruttata al meglio, con l’incornata vincente di Kumbulla, subentrato all’inizio del secondo tempo all’infortunato Diego Llorente. Il ritorno nell’infuocato catino di San Sebastian non sarà certo facile, ma il risultato dell’Olimpico mette le ali ai piedi della Roma, che ha confermato concretezza e abilità difensiva.

Sempre Di Maria

In Europa League cin cin tintinnante anche per la Juventus. I bianconeri, orfani di Pogba (non convocato da Allegri per motivi disciplinari), hanno regolato con il minimo scarto (1-0) i tedeschi del Friburgo, brindando al VAR che, nel secondo tempo, ha cancellato il gol del pareggio ospite. Ancora una volta decisivo Angel Di Maria, autore di un fantastico gol di testa.

Bianconeri in ansia per le condizioni di Chiesa e di Alex Sandro, usciti acciaccati dalla sfida dell’Allianz Stadium. Per la qualificazione ai quarti sarà decisiva la gara del prossimo 16 marzo allo Stadion Am Wolfswinkel, dove Allegri spera di ricevere buone notizie dal suo bomber Vlahovic, sempre più incupito per il gol che non arriva.

Barak scacciaguai

Riflettori puntati anche sugli ottavi di finale di andata di Conference League dove, dopo la sconfitta della Lazio di martedì scorso contro l’AZ Alkmaar (unica italiana ad uscire battuta dalla tre giorni europea), si è assistito ieri al successo della Fiorentina, che si dimostra sempre più squadra a suo agio nelle coppe. Arrembaggio viola nel primo tempo al Franchi contro i turchi del Sivasspor, con tante occasioni sprecate malamente.

Nella ripresa gara diversa, con i turchi che si affacciavano pericolosamente un paio di volte dalle parti di Terracciano. Italiano poteva tuttavia esultare a venti minuti dalla fine, grazie al provvidenziale gol di Barak, subentrato a Castrovilli. Gli ospiti rimanevano in dieci per l’espulsione di Gradel per una gomitata a Martinez Quarta. Ritorno in Turchia giovedì 16 marzo alle ore 18:45. La Viola ci crede.

(Redazione/9colonne)