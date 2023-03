Pugilato: Yesterday tornerà ad ospitare il “Festival de Boxeo Gilberto Mendoza”

CARACAS – Sabato 11 marzo, il Centro Recreacional Yesterday di Turmero nello stato Aragua, ospiterà la settima edizione del “Festival de Boxeo Gilberto Mendoza”. In questa manifestazione si sfideranno i migliori pugili dilettantistici degli stati Aragua, Carabobo, Guárico e Lara. Durante l’evento verrà messa in risalto l’eredità sportiva di Gilberto Mendoza, scomparso 7 anni fa e che in vita era stato il presidente emerito della “Asociación Mundial de Boxeo”.

Sul ring del Centro Recreacional Yesterday sono in programma 20 incontri, tutti omologati dalla AMB sin dalla prima edizione.

Stando a quanto riferito dagli organizzatori nel comunicato stampa, le delegazioni inizieranno ad arrivare il 10 marzo, giorno in cui è stata fissata la conferenza tecnica. Mentre sabato, alle 9:00 del mattino, sarà officiata una messa in onore di Gilberto Mendoza, poi a mezzogiorno inizieranno gli incontri.

Chi era Gilberto Mendoza? Era nato a Barquisimeto il 30 marzo 1943. Mendoza é stato presidente della AMB dal 1982 fino 2015, durante la sua gestione ha messo in campo programmi speciali per aiutare le persone che vivono in condizioni disagiate per inserirli nel mondo dello sport. Ha anche adattato il regolamento ai nuovi tempi e con norme che proteggessero i pugili.

Tra le altre iniziative create da Gilberto Mendoza anche il “KO a las drogas”. Per queste e tante altre iniziative la sua eredità sportiva rimane viva tra gli amanti del pugilato.

Si preannuncia una bella giornata nel segno di questo appassionante sport, gli organizzatori del “Festival de Boxeo Gilberto Mendoza” sono pronti a mandare in scena un grande spettacolo.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)