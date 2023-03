“Montevideo. Una Capital Cultura Italiana”: la biciclettata dell’Ambasciata (audio notizia)

La biciclettata “Montevideo. Una Capital Cultura Italiana”, organizzata per il prossimo 18 marzo dall’Ambasciata italiana a Montevideo giunge alla sua seconda edizione con un tracciato che si propone di far conoscere ai partecipanti i luoghi più “italiani” della capitale uruguayana, come la Casa Central del Banco de la República (BROU) progettata da Giovanni Veltroni, il Palacio Legislativo su progetto di Vittorio Meano e Gaetano Moretti, la Stazione Centrale Gral. Artigas (AFE) su progetto di Luigi Andreani e la Casa Buxareo, sede dell’ambasciata francese in Uruguay, progettata sempre da Luigi Andreani.

La partenza è fissata alle 15.30 dal Museo de las Migraciones: lungo il percorso il Festival Cucina Urbana Italiana con spettacoli, ricette dal vivo, degustazioni e molto altro allieterà i ciclisti e gli spettatori.

La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi.

Redazione Caracas